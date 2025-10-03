パペットスンスンとGUが初コラボ！390円ソックスから3990円のふわふわカーディガンまで全ラインナップを徹底解説
SNS総フォロワー200万人超のパペットスンスンが、ついにGUとの初コラボ！「レトロポップ全開で最高」「スンスンとGUって相性バッチリすぎる！」「男子だけど欲しい」とSNSでも早くも話題沸騰中。ここでは、2025年10月31日(金)から全国のGU店舗とオンラインストアで販売開始となる、レトロでポップなコレクション全ラインナップを紹介する。
■レトロポップな世界観で展開するウィメンズ＆ティーンの2ライン
青い体に特徴的な声を持つ6歳のパペットキャラクター・スンスンと、親友のノンノンやおじいちゃんのゾンゾンが暮らすパペットの国「トゥーホック」。その何気ない日常をYouTubeやX(旧Twitter)で発信し続けてきたスンスンたちの世界観が、今回GUのファッションアイテムとして登場する。ウィメンズ4型、ティーン4型、小物2型という充実のラインナップで、レトロポップなムードを日常に取り入れられるコレクションとなっている。
■【ウィメンズライン】ふわふわカーディガンからルームウェアまで充実の4型
着るだけで気分が上がる--そんな魅力が詰まったウィメンズラインは、素材感とディテールにこだわったアイテムが勢ぞろい。
■「オーバーサイズカーディガン」(3990円)
毛足の長いフェザーヤーンを使用した、触り心地抜群のニットカーディガン。ポケットから顔を出すスンスンの刺しゅうがたまらなくキュートで、見るたびに笑顔になれそう。ブラックとブルーの2色展開で、どちらもコーディネートの主役になること間違いなし。
■ 「オーバーサイズニットプルオーバー」(2990円)
ノスタルジックなムードのジャカード編みで表現されたスンスンが印象的なニット。スンスンならではのメッセージも編み込まれており、着る人の心を温かくしてくれる。ブルーとナチュラルの2色展開で、秋冬のワードローブに欠かせない一着になりそう。
■「ヘビーウェイトスウェットプルオーバー」(各2990円)
裏起毛のヘビーウェイト素材で、これからの季節にぴったりの暖かさ。ライトグレーは正面にスンスンのフォトプリントを配置したシンプルなデザイン、ネイビーはTV画面の中にいるスンスンとノンノンのバックプリントがレトロな雰囲気を演出している。MサイズはメンズのSサイズをベースにしているため、男性にもおすすめのアイテムだ。
■「マシュマロフィールラウンジセット」(3990円)
まるでマシュマロのような、ふわふわもこもこの極上ルームウェア。ライトブルーにはスンスンのフサフサアップリケが施され、立体的な足のディテールまで再現されている。一方のナチュラルには、トゥーホックの仲間たちが大集合したアップリケ付き。
■【ティーンライン】食べ物アートがキュートなパーカー3型とソックス
遊び心満載のティーンラインは、スンスンと食べ物を組み合わせたユニークなデザインが魅力的。
■「ヘビーウェイトスウェットパーカ」(各2290円)
3つの異なるデザインで展開されるパーカーは、どれも個性的でインパクト大。オフホワイトは大好きなフルーツに喜ぶスンスンとノンノンをレトロポスター風に表現、ブルーはチーズから飛び出すスンスンの立体刺しゅうが目を引く一着に。ダークグレーにはピザCM風のバックプリントが施され、どれを選ぶか迷ってしまいそう。
■ 「ソックス」(390円)
プチプラ価格で気軽に楽しめるライン入り刺しゅうソックス。スンスンと一言メッセージがさりげなく入ったデザインで、足元から推しをアピールできる。オフホワイト、ブラック、ネイビーの3色展開で、全色そろえたくなるかわいさ。
■【小物】持ち歩きたくなる！ぬいぐるみ型ポーチ2種
■ 「缶詰型ポーチ」(1990円)
まるで缶詰のような見た目のイエローポーチは、フタを開けるとスンスン、ノンノン、ゾンゾンの3キャラクターがひょっこり顔を出すサプライズ仕様。立体的になったスンスンの手がアクセントになっており、使うたびに楽しい気持ちになれそう。
■「ふわふわポーチ」(1990円)
スンスンそのものがポーチになった、ブルーのぬいぐるみ型アイテム。底面が平らになっているので座らせて置くことができ、インテリアとしても活躍してくれる。バッグに付けたり、デスクに飾ったり、どこにいてもスンスンと一緒にいられる。
■先行予約は10月17日スタート！LINEスタンプ無料配布も
待ちきれないファンに朗報！オンラインストア限定で、2025年10月17日(金)7時15分から10月23日(木)23時59分まで先行予約販売が実施される。一人1柄1色につき2点までの購入制限があるので、欲しいアイテムは早めにチェックしておきたい。
さらに、2025年10月28日(火)から11月24日(月)までの期間中、GU LINE公式アカウントを友だち追加すると、オリジナルLINEスタンプが無料でゲットできるキャンペーンも。すでに友だち追加済みの人もダウンロード可能なので、お見逃しなく。
2025年10月27日(月)19時からは、GU LIVE STATIONでコラボアイテムの先行公開配信も予定されている。実際の着用イメージや素材感をチェックできる絶好のチャンス。配信を見てから購入アイテムを決めるのもおすすめだ。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
