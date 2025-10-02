とちぎテレビ

地域に残る文化や自然を体験してもらうプランを表彰するコンテストで、那須塩原市の団体が大賞を受賞し２日、表彰状が贈られました。

まちの魅力や地域資源を活用した体験プランの開発などを行っている地域ブランディング研究所の「Attractive JAPAN Award（アトラクティブ ジャパン アワード）」で大賞に輝いたのは、那須塩原市の「青空プロジェクト ＴＨＥ ＤＡＹ」です。

団体が運営する青空食堂で行われた表彰式では、地域ブランディング研究所の吉田博詞代表から青空プロジェクトの君島陽一代表に表彰状が手渡されました。第６回となるこのアワードで、県内の団体が大賞を受賞するのはこれが初めてです。

君島さんは、塩原地区の里山を舞台に自転車で走ったり、林道を探検したりするさまざまなアウトドア体験を提供していて、地域創生を目指しています。これらの中で森林保全や獣害対策などについて学ぶことができ、里山の価値を体感できるといった点が高く評価されました。

また、運営する食堂では、地域の人たちが栽培しているソバの実を使った手打ちそばや採れたて野菜の天ぷらなどを提供していて、地産地消のメニューが評判となっています。

表彰式の後には、自慢のメニューが振る舞われ、関係者らがプランの魅力の一端を体験していました。