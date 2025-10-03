世界的ロックバンド、ニルヴァーナ（Nirvana）の名盤『NEVERMIND』のアルバムジャケットに幼少期の全裸写真が掲載されていた当人が再び訴訟を起こしたが、裁判所は棄却の決定を下した。

1日（現地時間）、CNN放送などによれば、カリフォルニア州ロサンゼルス連邦地裁のフェルナンド・オルグイン（Fernando Olguin）判事は、ニルヴァーナのアルバム『NEVERMIND』ジャケット写真の赤ちゃんだったスペンサー・エルデンさんが起こした訴訟を棄却した。

オルグイン判事は「合理的な陪審員であれば、該当の写真をわいせつ物と見なさないだろう」とし「この写真は子どもがお風呂に入っている場面を撮影した家族写真と変わらない」と判断した。

エルデンさんは2021年にも、ニルヴァーナのメンバーやレコード制作会社ユニバーサル・ミュージック・グループを相手取り、児童性的搾取に当たるとして同趣旨の訴訟を起こしたが、2022年に裁判所で棄却された。エルデンさんはすぐに再度訴訟を起こした。

ニルヴァーナ側の弁護士バート・ダイクスラー（Bert Deixler）氏は、今回の訴訟が棄却された直後に「裁判所が無益な訴訟を終わらせ、創造的な依頼人を虚偽の疑惑から解放してくれたことに感謝する」との立場を明らかにした。

1991年に発表された『NEVERMIND』は、全世界で3000万枚以上を売り上げた名盤とされる。アルバムジャケットには、釣り針に掛かった1ドル紙幣に向かって水中を泳ぐ赤ちゃんの姿が収められており、資本主義への批判的メッセージが込められたものと解釈されてきた。このイメージはビルボード（Billboard）が選ぶ「歴代50大アルバムジャケット」で7位にランクインしたこともある。

アルバム発売当時、新人バンドだったニルヴァーナは、エルデンさんの両親に写真使用料として200ドル（約26万円）を支払ったと伝えられている。