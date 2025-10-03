英マンチェスターのユダヤ教礼拝所（シナゴーグ）近くで、男が車で突っ込み刃物で襲撃する事件が発生し、2人が死亡した。ユダヤ教の最も重要な祭日「ヨムキプール」当時に発生した事件に英国社会が衝撃に包まれた。

BBC放送、AFP・ロイター通信などによると、2日午前9時30分ごろ（現地時間）、マンチェスターのユダヤ教礼拝所の前で車が信徒に突っ込んだ。

マンチェスター警察は今回の事件で2人が死亡し、3人が重体と明らかにした。犯人と推定される男は現場に出動した警察に射殺された。警察は犯人が爆発物を所持していたかどうかは確認されなかったが、爆発物処理班を現場に急派したと伝えた。

現場にいた目撃者は「犯人は車から降りた後、刃物を振り回した」とし「男は窓ガラスを割って礼拝所に入ろうとしていて、周辺には刃物で刺された人が倒れていた」と話した。

ソーシャルメディアで共有された映像でも市民が「犯人が爆弾を体に巻きつけている」と叫ぶ場面があった。

事件はユダヤ教で最も神聖な祭日「ヨムキプール」に発生し、衝撃を与えた。この日は信徒が25時間断食し、贖罪と祈りを捧げる日であり、犯人は内部に入ることができなかったが、礼拝所には多くの人が集まっていた。

英国政府と王室は次々と哀悼を表した。デンマークを訪問中だったスターマー英首相は事件発生を受けて早期に帰国した。

チャールズ3世国王は「深い衝撃と悲しみを覚えている」とし「ユダヤ人共同体の重要な日にこのような事件が発生して遺憾だ」と慰めの言葉を伝えた。

英国のイスラエル大使館側も声明を出し、「嫌悪感を与える事件であり、極めて苦痛な日」と非難した。