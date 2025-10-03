プルマン東京田町が「クリスマスケーキコレクション 2025」を展開。

深紅の薔薇と苺の贅沢クリスマスケーキやクラシックで心温まるホールケーキ、香り高いショコラケーキの3種類の予約受付がスタートしています☆

プルマン東京田町「クリスマスケーキコレクション 2025」

予約期間：2025年10月1日（水）〜12月20日（土）

受け取り：2025年12月20日（土）〜12月25日（木）

予約：電話 03-6400-5855（プルマン東京田町 代表)、Web

※販売台数に限りがあります

※5日前までに予約

※上限数に達し次第、予約販売を終了

※Merry Christmasのプレートを希望の場合は注文時に申込

ゲストのインスピレーションを刺激する、仏アコーのプレミアムライフスタイルホテル「プルマン東京田町」が、クリスマスケーキの予約受付をスタート。

2024年は大反響で早々に完売となった「ローズ・ド・ノエル」と「クリスマスホールケーキ」に加え、新作の「ショコラ・ド・ノエル」の3種類が用意されています☆

2024年に人気を博した、芳醇な苺を贅沢に使用したこだわりのセレクションに、新しくチョコレートケーキが加わりました。

自宅で楽しむテイクアウトとしてはもちろん、プルマン東京田町での宿泊する際、客室でエクスクルーシブに祝うのにもぴったりです！

大切な人と過ごす、笑顔あふれるフェスティブシーズンが楽しめます☆

ローズ・ド・ノエル

料金：15,000円(税込)

サイズ：15cm 5号 (4〜6名用）

ルビーのような深紅のチョコレートで包み、華やかに金箔で飾ったクリスマスケーキ「ローズ・ド・ノエル」

深紅のチョコレートで精巧にかたどられた、鮮やかな薔薇が際立ちます！

トップには新鮮でみずみずしい苺やフランボワーズ、グロセイユなど、赤い果実が贅沢に散りばめられています。

上品で甘さ控えめなマスカルポーネクリームの中には、甘酸っぱいフランボワーズのジュレとピスタチオのクランチショコラ、ライチのガナッシュがアクセント。

エレガントな味わいを楽しめる、深紅の薔薇と苺の贅沢クリスマスケーキです☆

クリスマスの祝福と情熱を美しく象徴する「ローズ・ド・ノエル」で、洗練されたクリスマスが楽しめます！

クリスマスホールケーキ

料金：8,000円(税込)

サイズ：15cm 5号 (4〜6名用）

「クリスマスホールケーキ」は、クラシックな美味しさを追求したケーキ。

ふわりと軽やかなスポンジとクリームの絶妙なハーモニーで、誰もが笑顔になるような、シンプルで心温まるケーキに仕上げられています☆

新鮮でみずみずしい苺をたっぷり使用し、ケージフリーエッグを惜しみなく使ったホテルメイドのスポンジ。

さらに、上品で甘さ控えめの生クリームが、苺の甘さを一層引き立てます。

大切な人や家族と共に囲めば、心温まるひとときが過ごせそうな、伝統的クリスマスケーキです！

ショコラ・ド・ノエル

料金：10,000円(税込)

サイズ：20cm×7cm(飾り込み12cm)×5cm (4〜6名用）

新作クリスマスケーキ「ショコラ・ド・ノエル」は、リッチなチョコレートケーキ。

香り高いアールグレーを贅沢に煮出したクリームを忍ばせ、2種類のチョコレートを絶妙にブレンドしたムースで包み込んでいます。

2種類のチョコレートは、有機オーガニックでフェアトレードのものを選び、カカオ70％と58％を使用。

側面のほろ苦く香ばしいカカオニブのヌガティーヌは、口に広がるカカオの豊かな香りと食感が楽しめます。

ケーキ上部には、クリスマスのオーナメントを模したミニケーキを飾り付け。

艶やかなチョコレートで覆われ、中には鮮やかな赤のベルベットケーキが隠れており、サプライズ感を楽しめます！

また、粉砂糖をまとったチョコレートとコーンフレークで仕上げた、美味しい松ぼっくりもプラス。

クリスマスをイメージし、味にも見た目にもこだわった「ショコラ・ド・ノエル」です☆

KASA GRAB & GO - テイクアウト

「KASA」の味を自宅でも楽しめるよう、テイクアウトできる焼きたてピザやボリューム満点のハンバーガー、サンドイッチなどを提供。

バリスタカウンターで淹れたてのコーヒーや、ギフトに最適なケーキ・焼き菓子も持ち帰りが可能です。

また、お誕生日やお祝いにぴったりなホールケーキの注文も受け付けています！

大人気の「ローズ・ド・ノエル」と「クリスマスホールケーキ」に加え、新しく「ショコラ・ド・ノエル」がクリスマスケーキにラインナップ。

プルマン東京田町の「クリスマスケーキコレクション 2025」は、2025年10月1日から12月20日まで予約受付中です☆

