ロボットやＶＲ（仮想現実）などの最新技術を活用し、人間の身体機能や感覚を高める「人間拡張工学」。

その先駆者として知られる東京大学先端科学技術研究センターの稲見昌彦教授（５３）の原点は、ひどい“運動音痴（おんち）”に悩んでいた少年時代にあるという。（読売中高生新聞編集室 斉藤新）

逆上がりもできずに、野球では「稲見シフト」をしかれ…

「工業高校で教師をしていた父の影響で、小学生の頃から太陽電池を使った車を工作したり、何か動く物を作ったりすることが好きでした。両親はテニスや野球などのスポーツをやらせたかったようですが、どうも私は、思ったように体が動かせない運動音痴でした。後から思えば、早生まれだったというのもあると思うんですけど、逆上がりもなかなかできなくて、かけっこをしてもいつもビリ。野球に参加した時には、あまりにも打てないので、打席に立つと相手チームの守備が一斉に前に移動する『稲見シフト』ができるくらいでした。

その頃、ちょうど読んでいたのが『ドラえもん』の漫画です。私と同年代くらいの主人公・のび太は運動音痴で勉強も苦手。漫画のように、ドラえもんが私のところに来て、『ひみつ道具』で困りごとを解決してくれないかなと本気で思っていました。でも、いくら待ってもドラえもんは来てくれません。誰かがやってくれるのを待つよりも、自分で『ひみつ道具』を作れないか。そう思い始め、週末は毎週のように科学館に遊びに行って、最新の技術に触れていました」

研究者の道へ進んだのも、小学生時代のある「成功体験」がきっかけだった。

「小学５年生の頃だったと思います。当時住んでいた葛飾（かつしか）区にある都立水元公園で、犬の散歩をしていた時に、足のないかわいそうなハトがたくさんいることに気づきました。調べてみると、園内の池で釣りをする人たちが使った糸をポイ捨てし、それに絡（から）まったことが原因だとわかりました。

ちょうど夏休みだったので、自由研究にまとめて学校で発表したところ、表彰され、葛飾区で現在まで続くクリーン作戦のきっかけにもなりました。自分でいろいろ調べ、まとめて発表することで、人々の考えや世の中を変えられる可能性があると知ったのです。小学校の卒業式では、校長先生から『稲見君は博士になりなさい』と言われ、その言葉に背中を押されて今の自分があるような気がします。それまでは『地球最後の日』という映画で、脱出ロケットに科学者が優先的に乗船するのを見て、『科学者になれば、いざという時に大切にされる』と漠然（ばくぜん）とした憧れを抱いている程度でした」

化学部に居場所を見つけた

中学に入ると化学部に入り、勉強そっちのけで実験に明け暮れる。

「やはり『ドラえもん』の影響だったのか、空を自由に飛び回りたいという欲求がありました。そして、小学生のある日、木の上から遠くまで飛ぶ遊びをしていた時に、着地に失敗して骨折してしまいます。ひどい運動音痴だったので、スポーツどころではない超人的な能力に憧れていたのかもしれません。

そんななか、中学生になってテレビで見たロサンゼルス五輪の開会式に衝撃を受けます。数十秒間でしたが、ジェット噴射で人が空を飛び回るパフォーマンスが披露されたのです。『これだ！』と思いましたね。学校の化学部が花火や火薬を研究していると知り、似たような装置が作れるかもしれないと考えて、すぐに入部しました。

化学部には、私よりも科学に詳しい人がたくさんいて、話しているだけでワクワクしました。ようやく自分の居場所を見つけた感じです。勉強よりも実験に夢中になり、親から『これ以上成績が落ちたら部活をやめさせる』と叱られたこともありました。でも、本当に充実した毎日でしたね」