２０２５年８月末までに収穫された新米の品質検査の結果が、９月３０日に発表され、栃木県産の米は最も評価が高い「１等米」の比率が７９％と去年の同じ時期を１０ポイント余り下回ったことがわかりました。

農林水産省が行う品質検査では、見た目や水分量などをもとにコメの等級が４つの区分に分けられます。

２０２５年８月末までに収穫された新米の品質検査の結果によりますと、最も評価が高い「１等米」の比率は全国平均で６６．５パーセントでした。

過去５年の平均はおよそ７０パーセントで、出足はやや低めです。

また栃木県内で収穫された新米の１等米の比率は７９．０パーセントで、去年（２０２４年）の同じ時期より１１．１ポイント低くなっています。

猛暑による影響が一定数あったとみられます。

今回の栃木県の結果は、去年（２０２４年）一年間に検査したコメのわずか０．４％ほどの量にあたる「早場米」が中心で、今年（２０２５年）の出来の指標となる１０月の検査結果は、１２月頃に分かるということです。

１等米が少ないと、市場に出回る量が減ってスーパーなどでの店頭価格を押し上げる可能性があります。

コメの政策に詳しい宇都宮大学の小川真如助教授は「品質は収穫してみなければわからない部分も多く、予断を許さない」と指摘しています。