hummel、“ピースユニフォーム”で地球の平和を守る『ウルトラマン』とコラボ！SSKと共にピースシャツを販売…予約受付中

株式会社エスエスケイは3日、自社ブランドである野球のSSKとデンマークのスポーツブランドhummel（ヒュンメル）にて、『ウルトラマン』とのコラボを行うと発表した。

ウルトラマンと怪獣のイラストが入ったピースユニフォームをリリースし、SSKとhummelの通販サイト、円谷プロ直営オンラインストア「ツブラヤストアONLINE」、およびhummelららぽーとEXPOCITY店限定で、10月19日まで予約を受け付けているとのことだ。

エスエスケイがスポーツ・コ・クリエーション活動の取り組みのひとつとして、2019年より実施しているのが、広島と長崎の中学生の試合でスタートした「HiFA 平和祈念 Balcom BMW PEACE MATCH」におけるエキップメントパートナー。hummel製のピースユニフォームで、毎年広島と長崎から平和を謳うアイテムを製作している。

今年も8月7日にエディオンピースウイング広島で行われたピースマッチで選手たちが着用。「PEACE ∞ FOREVER」（末広がりの平和を繋げる）をコンセプトに、やわらかいタッチのイラストで平和を表現したユニフォームがデザインされた。

今回、このピースユニフォームをベースに、ウルトラマンとのコラボレーションを実施。レプリカユニフォームとして、ピースシャツを発売するという。

折り鶴や鳩、デイジーなど平和のモチーフをシャツの全面にイラストで散りばめ、背面にはピースマッチのメッセージ「SHARE THE PEACE」をプリント。さらに、ウルトラマンとバルタン星人やピグモンなどの怪獣を配置し、地球の平和を守るウルトラマンがPEACEな世界をつくりだした。

ピースシャツは、SSKでベースボールシャツを1アイテム2カラー、ヒュンメルでサッカーシャツを1アイテム2カラー用意し、従来サッカーだけで実施していたものを野球にも拡大。広島東洋カープの秋山翔吾らSSKアドバイザリースタッフに協力を得て撮影が実施されている。

関東出身で平和学習にはあまり縁がなかったという秋山は、広島に来てから平和への意識が変わったと語る。

「今年も8月にピースナイターがあり、86番のユニフォームを着用しました。広島において特別な意味を持つ『86』という数字を背中に背負うことがどういう意味を持つのかを意識しました。平和だからこそ野球を、スポーツを楽しめるということへの感謝を胸にプレーを続けたい」

■商品情報

SSKウルトラマンベースボールピースシャツ

Price：14,300円（税込）

Size：S・M・L・O・XO・XO2（ユニセックス）

hummelウルトラマンピースシャツ

Price：11,000円（税込）

Size：S・M・L・O・XO・XO2・XO3・XO4（ユニセックス）

ピースシャツの予約は10月3日から10月19日まで受付中。商品は12月初旬の発送を予定しているとのことだ。

なお、売上の一部は、円谷プロダクションが運営する「ウルトラマン基金」に寄付。被災地の子どもや難病の子どもに対するウルトラヒーローの訪問活動・コンテンツ配信を通じて、子どもの笑顔のための活動に活用される。