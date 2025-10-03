"¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¼óÁê"½¢Ç¤100Æü¡Á1Ç¯¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°Õ³°¤Ê·ë²Ì¡Ä¼«Ì±À¤Âå¸òÂå¤Î¾ÝÄ§Ž¢40Âå¼óÁêÃÂÀ¸Ž£¤ÎµÈ¶§
À¸»ºÇ¯Îð¿Í¸ý¤ÏÇ¯´Ö¿ô½½Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤Ç¸º¾¯¤òÂ³¤±¡¢¹ñÎÏ¤Îº¬´´¤¬ÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£½÷À³èÌö¤Ï¶«¤Ð¤ì¤Æµ×¤·¤¤¤¬¡¢»ØÆ³ÅªÃÏ°Ì¤Ø¤ÎÅÐÍÑÎ¨¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÀè¿Ê¹ñºÇÄã¥ì¥Ù¥ë¤À¡£¹âÎð²½¤·¤¿À¯¼£¥¨¥ê¡¼¥È¤¬´ûÆÀ¸¢±×¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¡¢Ç¯¸ù½øÎó¤¬³×¿·¤òÁË¤à¡£°ìÊý¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¡¦¥í¥·¥¢¡¦ËÌÄ«Á¯¤È¤¤¤¦¸¢°Ò¼çµÁ¹ñ²È·²¤Ï·ëÂ«¤ò¸Ç¤á¡¢Àï¸å¹ñºÝÃá½ø¤ÎÇË²õ¤òÌÜÏÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¿¼¹ï¤Ê¤Î¤Ï¡¢ºÇ½ÅÍ×Æ±ÌÁ¹ñ¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÊÑ¼Á¤Ç¤¢¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢²¼¤ÇÆâÀ¯¡¦³°¸òÎ¾ÌÌ¤Ç¤Î·àÅª¤ÊÅ¾´¹¤ò¿ë¤²¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤Ï¤äÍ½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Åìµþ¤¬ºÇ¤â¶²¤ì¤ë¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ï¡¢½¬¶áÊ¿¤È¥È¥é¥ó¥×¤Ë¤è¤ë¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥Ð¡¼¥²¥ó¡×¤ÇÆüËÜ¤¬¸«¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤À¡£
¤³¤ÎÌ¤Á½Í¤Î´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢ÌÀ¼£°Ý¿·¤ò¼Â¸½¤·¤¿»Ö»Î¤Î¤è¤¦¤Ê³×Ì¿Åª¥ê¡¼¥À¡¼¤òµá¤á¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¤ÊÏÃ¤À¤í¤¦¡£¤½¤â¤½¤â¸½Âå¤ÎÀ¯¼£²È¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ëÀ©Ìó¡¢¤Ä¤Þ¤êÊ£»¨¤ÊÌ±¼çÅª°Õ»×·èÄê¥×¥í¥»¥¹¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²½¤·¤¿·ÐºÑ¡¢SNS»þÂå¤ÎÀ¤ÏÀ·ÁÀ®¤Ï¡¢ÌÀ¼£´ü¤È¤ÏÈæ³Ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤¤¤ÞÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¸½¼ÂÅª¤ÊÀ©Ìó¤ÎÃæ¤ÇºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤¹¡Ö¼ÂÌ³·¿¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡×¤È¡¢¹ñÌ±¤ËÌÀ³Î¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¼¨¤¹¡ÖÍýÇ°¡×¤ÎÎ¾Î©¤À¡£
¢£ÎáÏÂÆüËÜ¤¬µá¤á¤ë¥ê¡¼¥À¡¼Áü¤È¹ñ¤ÎÊý¸þÀ
É®¼Ô¤¬¹Í¤¨¤ë¡¢¸½ÂåÆüËÜ¤ÎÁíÍý¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë»ñ¼Á¤È¸¶Â§¤Ï°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡£
Âè°ì¤Ë¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÅ¬±þÀïÎ¬¤Ç¤¢¤ë¡£°ÜÌ±¼õ¤±Æþ¤ì¤ÎÀ§ÈóÏÀ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢½Ì¾®¤¹¤ë¼Ò²ñ¤Ç¤âË¤«¤µ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê·ÐºÑ¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¤¬µÞÌ³¤À¡£AI¡¦¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤ÎÀÑ¶Ë³èÍÑ¡¢¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ»º¶È¤Ø¤ÎÅ¾´¹¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ãÀ©ÅÙ¤ÎÈ´ËÜ²þ³×¤ò´Þ¤àÊñ³çÅª¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£
ÂèÆó¤Ë¡¢Î®Æ°Åª¤Ê¹ñºÝÃá½ø¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÎÏ¤À¡£ÊÆÃæÂÐÎ©¤Î¶¹´Ö¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÏÆÈ¼«¤ÎÀïÎ¬Åª¼«Î§À¤ò³ÎÊÝ¤»¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤ÏÈ¿ÊÆ¤Ç¤â¿ÆÃæ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤Î¹ñ±×¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿½ÅÁØÅª¤Ê³°¸ò¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¹½ÃÛ¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£
Âè»°¤Ë¡¢¼Ò²ñ¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤Ø¤Î´²ÍÆ¤µ¤È¿Í¸ýÆ°ÂÖ¤Î¸½¼Â¤Ë´Ø¤¹¤ëÀµÄ¾¤ÊÂÐÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡£¥¸¥§¥ó¥À¡¼Ê¿Åù¡¢À¤Âå´Ö¸øÊ¿À¡¢³°¹ñ¿Í¤È¤Î¶¦À¸¤Ê¤É¡¢21À¤µª¤Î²ÝÂê¤ËÀµÌÌ¤«¤éÎ©¤Á¸þ¤«¤¦Í¦µ¤¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤³¤³¤Ë½ÅÂç¤ÊÃÇÀä¤¬¤¢¤ë¡£ÆüËÜ´ë¶È¤Î98¡ó¤¬³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤Î¶ÛµÞÅªÉ¬Í×À¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¸õÊä¤¿¤Á¤Ï°ÜÌ±ÌäÂê¤òÆñÌ±¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¡¢³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¤È°Õ¿ÞÅª¤Ëº®Æ±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¸½ºß¡¢¶áÌ¤Íè¡¢±ó¤¤¾Íè¤Ë¤ª¤¤¤Æ»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê·ÐºÑ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¿¿¼Â¤ò¹ñÌ±¤ËÀµÄ¾¤Ë¸ì¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¸¤Å«À¯¼£¤ËÆ¨¤²¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÉÔÀ¿¼Â¤µ¤¬¡¢ÆüËÜ¤¬ÀÚ¼Â¤ËÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¹çÍýÅª¤ÊÀ¯ºöÏÀµÄ¤òË¸¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÁÅýÅª²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÂº½Å¤È¼Ò²ñÊÑ²½¤Ø¤ÎÅ¬±þ¤ÎÎ¾Î©¤Ë¤Ï¡¢²¿¤è¤ê¤âÆüËÜ¤Î¿Í¸ýÆ°ÂÖÅª¸½¼Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀ¿¼Â¤µ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¢£¼çÍ×¸õÊä¤Î¡Ö´í¸±¤Ê¥·¥Ê¥ê¥ª¤ÈÍË¾¤Ê¥·¥Ê¥ê¥ª¡×¾ÜºÙÊ¬ÀÏ
¸½ºß¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Î¼çÍ×3¸õÊä¤¬¼óÁê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊÌ¤Íè¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¤Î¤«¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥±¡¼¥¹¤ÎÎ¾Êý¤òÍ½Â¬¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¾ì¹ç¡§
¹ñºÝÅª¸ÉÎ©¤È¼Ò²ñÊ¬ÃÇ¤Î¿¼¹ï²½ vs °ÂÁ´ÊÝ¾ãÂÖÀª¤Î¶¯²½¤È½÷À¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Î¾ÝÄ§
¢§¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¥·¥Ê¥ê¥ª¡§
¹â»Ô»á¤¬¼óÁê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÎºÇÂç¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï¡¢¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼Í¥Àè¤ÎÀ¯ºö±¿±Ä¤À¡£¸½¼ÂÅª¤Ê·ÐºÑÅªÁê¸ß°ÍÂ¸¤òÌµ»ë¤·¤¿ÂÐÃæ¶¯¹ÅÏ©Àþ¤Ï¡¢ÇËÌÇÅª¤Ê·ë²Ì¤ò¾·¤¯¡£Ãæ¹ñ¤ÏÆüËÜ¤ÎÍ¢½Ð¤Î20¡ó¡¢Í¢Æþ¤Î25¡ó¤òÀê¤á¤ëºÇÂç¤ÎËÇ°×Áê¼ê¹ñ¤Ç¤¢¤ë¡£È¾Æ³ÂÎºàÎÁ¡¢¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¡¢°åÌôÉÊ¸¶ÎÁ¤Ê¤É¡¢ÂåÂØº¤Æñ¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Ç¤Î°ÍÂ¸ÅÙ¤ÏÆÃ¤Ë¿¼¹ï¤À¡£·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÎÌ¾¤Î²¼¤Ç¤ÎÀµÞ¤Ê¥Ç¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢1970Ç¯Âå¤ÎÀÐÌý¥·¥ç¥Ã¥¯°Ê¾å¤Îº®Íð¤òÆüËÜ·ÐºÑ¤Ë¤â¤¿¤é¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
ÆâÀ¯¤Ç¤Ï¡¢¹â»Ô»á¤ÎÊ¸²½ÀïÁè¤¬¼Ò²ñ¤òÆóÊ¬¤¹¤ë¡£Æ±Àº§È¿ÂÐ¡¢É×ÉØÊÌÀ«µñÈÝ¡¢¥¸¥§¥ó¥À¡¼Ê¿Åù¤Ø¤Î¾Ã¶Ë»ÑÀª¤Ï¡¢ZÀ¤Âå¤ÎÀ¯¼£Î¥¤ì¤È³¤³°Î®½Ð¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¡£¤¹¤Ç¤ËÆüËÜ¤ÎÍ¥½¨¤Ê¼ã¼Ô¤Î3Ê¬¤Î1¤¬¡Ö³¤³°¤ÇÆ¯¤¤¿¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤ëÃæ¡¢ÊÝ¼éÅª¤Ê¼Ò²ñÀ¯ºö¤ÏÆ¬Ç¾Î®½Ð¤ò·èÄêÅª¤Ë¤¹¤ë¡£´ë¶È¤Î¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¿ä¿Ê¤È¤â¾×ÆÍ¤·¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë´ë¶È¤ÎÆüËÜÎ¥¤ì¤ò¾·¤¯¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¡£
³°¸òÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Îò»ËÌäÂê¤Ç¤Î¶¯¹Å»ÑÀª¤¬Åì¥¢¥¸¥¢¤Ç¤Î¸ÉÎ©¤ò¿¼¤á¤ë¡£´Ú¹ñ¤È¤Î´Ø·¸²þÁ±¤Î²ê¤òÅ¦¤ß¡¢ASEAN¤«¤é¤â¡ÖÆüËÜ¤Ï²áµî¤Ë¼ü¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ÎÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤ë¡£²¤½£¤«¤é¤Ï¿Í¸¢¸å¿Ê¹ñ¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¡¢G7¤Ç¤ÎÈ¯¸ÀÎÏ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¡£
¼óÁê½¢Ç¤¸å100Æü¤«¤é1Ç¯¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê¥Í¥¬¥Æ¥£¥ÖÊÔ¡Ë¡§
½¢Ç¤Áá¡¹¤ÎÌ÷¹ñ»²ÇÒ¤ÇÃæ´Ú¤¬ÌÔÈ¿È¯¡¢³°¸ò´Ø·¸Åà·ë¡£ÂÐÃæÍ¢½Ð¤¬30¡ó¸º¾¯¤·¡¢À½Â¤¶È¤¬ÈáÌÄ¡£¼ã¼Ô¤Î»Ù»ýÎ¨10¡óÂæ¡¢Âçµ¬ÌÏ¥Ç¥âÈ¯À¸¡£´ë¶È¤Î³¤³°°ÜÅ¾²ÃÂ®¡£1Ç¯¸å¤Ë¤ÏÅÞÆâ¤«¤é¤âÈãÈ½Ê®½Ð¡¢Áá´üÂà¿Ø¤ÎÀ¼¡£
¢§¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥·¥Ê¥ê¥ª¡§
¤·¤«¤·¡¢¹â»Ô»á¤Ë¤ÏÆüËÜ½é¤Î½÷À¼óÁê¤È¤·¤ÆÎò»ËÅª¤«¤Ä¾ÝÄ§Åª²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡£ÃËÀ»ÙÇÛÅª¤ÊÆüËÜÀ¯³¦¤ËÉ÷·ê¤ò³«¤±¡¢¡Ö¥¬¥é¥¹¤ÎÅ·°æ¡×¤òÂÇ¤ÁÇË¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼¡À¤Âå¤Î½÷À¤¿¤Á¤Ë´õË¾¤òÍ¿¤¨¤ë¡£¹ñºÝÅª¤Ë¤â¡¢ÊÝ¼éÅª¤Ê¥¢¥¸¥¢¤Î¹ñ¤«¤é½÷À¥ê¡¼¥À¡¼¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»ý¤Ä¡£
°ÂÁ´ÊÝ¾ãÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤Ø¤ÎÌÀ³Î¤Ê½àÈ÷»ÑÀª¤¬ÍÞ»ßÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Î·³»öÅªËÁ¸±¼çµÁ¤òÍÞÀ©¤·¡¢ÃÏ°è¤Î°ÂÄê¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡£·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¡¢ÀïÎ¬Åª¼«Î§À¤È·ÐºÑÅª¸½¼Â¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¿·¤¿¤ÊÆüËÜ¥â¥Ç¥ë¤ò¼¨¤»¤ë¡£
ÅÞÆâ´ðÈ×¤Î¶¯¤µ¤â½ÅÍ×¤À¡£°ÂÇÜÇÉ¤Î»Ù»ý¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢°ÂÄê¤·¤¿Ä¹´üÀ¯¸¢¤òÃÛ¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¡Ö²óÅ¾¥É¥¢¼óÁê¡×¤Î°½Û´Ä¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ê¡¢°ì´Ó¤·¤¿À¯ºö¤ò¿ä¿Ê¤Ç¤¤ë¡£
¼óÁê½¢Ç¤¸å100Æü¤«¤é1Ç¯¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ÖÊÔ¡Ë¡§
½÷À¼óÁêÃÂÀ¸¤Ç¹ñºÝÅª¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢¥¿¥¤¥à»ï¤ÎÉ½»æ¤Ë¡£¼ÂÌ³Åª¤Ê°ÂÊÝÀ¯ºö¤ÇÊÆ¹ñ¤Î¿®Íê³ÍÆÀ¡£·ÐºÑ°ÂÊÝ¤ÏÃÊ³¬Åª¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç»º¶È³¦¤ÈÄ´À°¡£Ê¸²½ÌäÂê¤ÏÃª¾å¤²¤·¡¢·ÐºÑ¤È°ÂÊÝ¤Ë½¸Ãæ¡£½÷À¤ÎÅÞÆâÅÐÍÑ¤ò¿Ê¤á¡¢¼«Ì±ÅÞ²þ³×¤Î¾ÝÄ§¤Ë¡£»Ù»ýÎ¨¤Ï50¡óÂæ¤ò°Ý»ý¡¢Ä¹´üÀ¯¸¢¤Î´ðÈ×³ÎÎ©¡£
¢£¡Ö¸ý¤À¤±ÈÖÄ¹¡×¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤ë¤«¡ÖÎáÏÂ¤Î²þ³×¼Ô¡×¤ÇÌö¿Ê¤«
¢£¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¼óÁê¤Î¾ì¹ç¡§
¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥à¤Îæ«¤È³°¸òÅªÉºÎ® vs À¤Âå¸òÂå¤È´Ä¶Î©¹ñ¤Ø¤ÎÅ¾´¹
¢§¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¥·¥Ê¥ê¥ª¡§
¾®Àô»á¤ÎºÇÂç¤Î¼åÅÀ¤Ï¡¢¼Â¼Á¤Ê¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹À¯¼£¤Ø¤Î·¹¼Ð¤À¡£´Ä¶ÌäÂê¤Ç¤ÎÍýÁÛ¼çµÁÅª¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤òÌµ»ë¤·¤¿Ã¦ÃºÁÇÀ¯ºö¤È¤·¤ÆÉ½¤ì¤ë¡£¸¶È¯Á´ÇÑ¤ÈºÆ¥¨¥Í100¡ó¤ò·Ç¤²¤ë¤¬¡¢¸½¼ÂÅª¤Ê°Ü¹Ô·×²è¤Ê¤·¤Ë¤ÏÅÅÎÏÉÔÂ¤ÈÎÁ¶â¹âÆ¤ò¾·¤¯¡£À½Â¤¶È¤Î¹ñºÝ¶¥ÁèÎÏ¤Ï¼º¤ï¤ì¡¢»º¶È¶õÆ¶²½¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¡£
³°¸ò¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÇÈ¯¸À¤¬ÊÑ¤ï¤ë°ì´ÓÀ¤Î¤Ê¤µ¤¬Ã×Ì¿Åª¤À¡£¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç¤ÏÆ±ÌÁ¶¯²½¤òÌóÂ«¤·¡¢ËÌµþ¤Ç¤Ï·ÐºÑ¶¨ÎÏ¤ò¶¯Ä´¡¢¤·¤«¤·¶ñÂÎÅª¹ÔÆ°¤¬È¼¤ï¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¡ÖÈ¬ÊýÈþ¿Í³°¸ò¡×¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹ñ¤«¤é¿®Íê¤ò¼º¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤ë¡£ÆÃ¤Ë°ÂÁ´ÊÝ¾ãÌäÂê¤Ç¤ÎÛ£Ëæ¤ÊÂÖÅÙ¤Ï¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤Ç¤ÎÆüËÜ¤ÎÎ©¾ì¤òÉÔÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢ÃÏ°è¤ÎÉÔ°ÂÄê²½¤ò¾·¤¯¡£
¥á¥Ç¥£¥¢ÂÐºö¤Î¹ªÌ¯¤µ¤Ï½ô¿Ï¤Î·õ¤À¡£SNS¤Ç¤ÎÈ¯¿®ÎÏ¤Ï¹â¤¤¤¬¡¢¼ÂÀÓ¤¬È¼¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡ÖÃæ¿È¤Î¤Ê¤¤À¯¼£²È¡×¤È¤Î¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤¬ÄêÃå¤¹¤ë¡£¥¹¥Æ¥ë¥¹¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÌäÂê¤Î¤è¤¦¤ÊÎÑÍýÅª¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ø¤ÎÀÈ¼åÀ¤â¹â¤¯¡¢°ìÅÙ¤Î¼ºÇÔ¤ÇÀ¯¸¢¤¬Êø²õ¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¡£
¼óÁê½¢Ç¤¸å100Æü¤«¤é1Ç¯¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê¥Í¥¬¥Æ¥£¥ÖÊÔ¡Ë¡§
Ã¦¸¶È¯Àë¸À¤ÇÅÅÎÏ´íµ¡¡¢·×²èÄäÅÅ¼Â»Ü¡£À½Â¤¶È¤¬ÈáÌÄ¤ò¾å¤²¡¢GDP2¡ó¥Þ¥¤¥Ê¥¹À®Ä¹¡£³°¸ò¤Ç¤Ï¶ñÂÎÅªÀ®²Ì¤Ê¤¯¡¢¡Ö¸ý¤À¤±ÈÖÄ¹¡×¤ÈÙèÙé¡£²¿¤«¤·¤é¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ëÈ¯³Ð¤Ç»Ù»ýÎ¨20¡ó¤ËµÞÍî¡£ÅÞÆâ¤«¤é¡Ö¼ã¤¹¤®¤¿¡×¤È¤ÎÀ¼¡¢1Ç¯¤ÇÂà¿Ø°µÎÏ¡£
¢§¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥·¥Ê¥ê¥ª¡§
°ìÊý¤Ç¡¢¾®Àô»á¤Î¼ã¤µ¤È¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤Ï¡¢ÆüËÜÀ¯¼£¤ÎÀ¤Âå¸òÂå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡£40Âå¤Î¼óÁêÃÂÀ¸¤Ï¡¢¹âÎð²½¤·¤¿À¯¼£¥¨¥ê¡¼¥È¤Ø¤ÎÄ©Àï¾õ¤È¤Ê¤ê¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤ÎÀ¯¼£»²²Ã¤òÂ¥¤¹¡£Èà¤Î´Ä¶½Å»ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ò¡Ö¥°¥ê¡¼¥óµ»½ÑÂç¹ñ¡×¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¿åÁÇ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡¢¾Ê¥¨¥Íµ»½Ñ¤Ç¤ÎÀ¤³¦Åª¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò³ÎÎ©¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¿·¤¿¤ÊÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤È¤Ê¤ë¡£
¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ï¡¢¹ñÌ±¤È¤Îµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ë¡£Ê£»¨¤ÊÀ¯ºö¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÀâÌÀ¤·¡¢¹ñÌ±Åª¹ç°Õ·ÁÀ®¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¡£ÆÃ¤Ë¼ã¤¤À¤Âå¤È¤ÎÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Èà¤é¤ÎÀ¯¼£¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò¹â¤á¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¡£
¹ñºÝÅª¤Ë¤â¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³ØÂç³Ø±¡À¯¼£³ØÉô½¤Î»¤Î±Ñ¸ìÎÏ¤È¡¢¼ã¤µ¤ÏÂç¤¤ÊÉð´ï¤À¡£G7¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ç¥Þ¥¯¥í¥óÊ©ÂçÅýÎÎ¤ä¥È¥ë¥É¡¼²Ã¼óÁê¤ÈÂÐÅù¤ËÅÏ¤ê¹ç¤¤¡¢¿·¤·¤¤ÆüËÜ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÈ¯¿®¤Ç¤¤ë¡£
¼óÁê½¢Ç¤¸å100Æü¤«¤é1Ç¯¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ÖÊÔ¡Ë¡§
µ¤¸õÊÑÆ°ÂÐºö¤È·ÐºÑÀ®Ä¹¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥Ë¥å¡¼¥Ç¥£¡¼¥ë¡×¤Ç10Ãû±ßÅê»ñ¡¢¿·»º¶ÈÁÏ½Ð¡£¼ã¼Ô¤ÎÅêÉ¼Î¨70¡ó¤Ë¾å¾º¡¢À¯¼£¤Ø¤Î´Ø¿´Éü³è¡£¹ñºÝ²ñµÄ¤Ç´Ä¶¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×È¯´ø¡¢COP²ñµÄ¤òÅìµþÍ¶Ã×¡£»Ù»ýÎ¨60¡ó°Ý»ý¡¢¡ÖÎáÏÂ¤Î²þ³×¼Ô¡×¤È¤·¤ÆÄêÃå¡£°ÛÎã¤Î¼ã¤µ¤Ç¤Î°ÂÄêÀ¯¸¢¼Â¸½¡£
¢£ÂÐÃæ¥¢¥×¥í¡¼¥Á¼¡Âè¤ÇÉ¾²Á¤¬¿¿¤ÃÆó¤Ä
ÎÓË§Àµ¼óÁê¤Î¾ì¹ç¡§
ÂÐÃæÍ¨ÏÂ¤Ë¤è¤ë°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î¶õÆ¶²½ vs ¥Ð¥é¥ó¥¹³°¸ò¤Ë¤è¤ë·ÐºÑÈË±É
¢§¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¥·¥Ê¥ê¥ª¡§
ÎÓ»á¤Î¡Ö¿ÆÃæÇÉ¡×¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎÃÏÀ¯³ØÅª´Ä¶¤Ç¤ÏÃ×Ì¿Åª¥Ï¥ó¥Ç¥£¥¥ã¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë¡£¼óÁê½¢Ç¤¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤«¤é¡Ö¿®Íê¤Ç¤¤Ê¤¤Æ±ÌÁ¹ñ¡×¤È¤Îßà°õ¤ò²¡¤µ¤ì¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Ïµ¡Ì©¾ðÊó¤Î¶¦Í¤òÀ©¸Â¤·¡¢ÀèÃ¼µ»½Ñ¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¤âÄäÂÚ¤¹¤ë¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡¦¥¢¥¤¥º¤Ø¤Î»²²Ã¤Ï±Ê±ó¤ËÊÄ¤¶¤µ¤ì¡¢¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎÀïÎ¬¤«¤é¤âÁÂ³°¤µ¤ì¤ë¡£
¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢Àí³Õ½ôÅç¼þÊÕ¤Ç¤ÎÃæ¹ñ¤Î³èÆ°¤¬¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤Æ¤â¡¢Í¸ú¤ÊÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤ò¼è¤ì¤Ê¤¤¡£¡ÖÂÐÏÃ¤È¶¨Ä´¡×¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤À¤±¤Ç¡¢¼Â¸ú»ÙÇÛ¤¬½ù¡¹¤Ë¿¯¿©¤µ¤ì¤ë¡£ÂæÏÑÍ»ö¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤âÃÙ¤ì¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÂ°¹ñ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ÎÈãÈ½¤¬¹â¤Þ¤ë¡£ÊÝ¼éÁØ¤«¤é¤ÎÈ¿È¯¤Ï·ã¤·¤¯¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤ÇÁá´üÂà¿ØÏÀ¤¬Ê®½Ð¤¹¤ë¡£
·ÐºÑÌÌ¤Ç¤â¡¢ÂÐÃæ°ÍÂ¸¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡Ö·ÐºÑ¤Ï·ÐºÑ¡¢À¯¼£¤ÏÀ¯¼£¡×¤È¤ÎëÌÊÛ¤Ç¡¢ÀïÎ¬Êª»ñ¤ÎÃæ¹ñ°ÍÂ¸¤ò¿¼¤á¤ë¡£¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎÀÈ¼åÀ¤ÏÊüÃÖ¤µ¤ì¡¢¼¡¤Ê¤ë·ÐºÑ¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ø¤ÎÂÑÀ¤ò¼º¤¦¡£
¼óÁê½¢Ç¤¸å100Æü¤«¤é1Ç¯¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê¥Í¥¬¥Æ¥£¥ÖÊÔ¡Ë¡§
½¢Ç¤Ä¾¸å¤ÎË¬Ãæ¤Ç¡ÖÀïÎ¬Åª¸ß·Ã´Ø·¸¡×Éü³è¤òÀë¸À¡¢ÊÆ¹ñ¤¬·ãÅÜ¡£ÆüÊÆ2¥×¥é¥¹2¤¬»ö¼Â¾åµ¡Ç½Ää»ß¡£Àí³Õ¤ÇÃæ¹ñ¸øÁ¥¤¬ÎÎ³¤¿¯Æþ¤ò¾ïÂÖ²½¡¢¼Â¸ú»ÙÇÛ¤Ëµ¿ÌäÉä¡£ÅÞÆâÊÝ¼éÇÉ¤¬Â¤È¿¡¢Æâ³Õ»Ù»ýÎ¨30¡ó³ä¤ì¡£1Ç¯¤òÂÔ¤¿¤º¤ËÂà¿ØÉ½ÌÀ¡£
¢§¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¥·¥Ê¥ê¥ª¡§
¤·¤«¤·¡¢ÎÓ»á¤Î¿¼¤¤¹ñºÝ·Ð¸³¤È¿ÍÌ®¤Ï¡¢Ê£»¨¤Ê¹ñºÝ´Ä¶¤ò¥Ê¥Ó¥²¡¼¥È¤¹¤ë¾å¤Çµ®½Å¤Ê»ñ»º¤È¤Ê¤ë¡£Ãæ¹ñ¤È¤Î¡ÖÀïÎ¬Åª¶¥Áè´Ø·¸¡×¤ò´ÉÍý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÉÔÉ¬Í×¤ÊÂÐÎ©¤òÈò¤±¤ë¸½¼Â¼çµÁÅª¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ï¡¢·ÐºÑÅªÍø±×¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¡£ÆüÃæËÇ°×¤Ï°ÂÄê¤·¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤ÎÃæ¹ñ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤â·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¡£
ÊÆ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊËÉ±ÒÎÏ¶¯²½¤Èµ»½Ñ¶¨ÎÏ¤Ç¿®Íê¤ò²óÉü¤¹¤ë¡£¡Ö¿ÆÃæ¡×¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ§¿¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ËÉ±ÒÈñGDPÈæ2¡ó¤òÁá´ü¼Â¸½¤·¡¢¶¦Æ±·±Îý¤â³ÈÂç¤¹¤ë¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿³°¸ò¤Ç¡¢ÊÆÃæÁÐÊý¤«¤é°ìÄê¤Î¿®Íê¤òÆÀ¤ë¡£
ÃÎÃæÇÉ¤È¤·¤Æ¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Î¿¿¤Î°Õ¿Þ¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¡£É½ÌÌÅª¤ÊÂÐÎ©¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ê¶¥Áè´ÉÍý¤ÇÆüËÜ¤Î¹ñ±×¤ò¼é¤ë¡£ASEAN¤È¤Î´Ø·¸¤â¶¯²½¤·¡¢¡Ö¼«Í³¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎ¡×¤Î¼Â¼ÁÅª¿ä¿Ê¼Ô¤È¤Ê¤ë¡£
¼óÁê½¢Ç¤¸å100Æü¤«¤é1Ç¯¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê¥Ý¥¸¥Æ¥£¥ÖÊÔ¡Ë¡§
¿µ½Å¤ÊÂÐÃæ¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¶ÛÄ¥´ËÏÂ¡¢·ÐºÑ´Ø·¸¤Ï°ÂÄê¡£Æ±»þ¤ËÆüÊÆÆ±ÌÁ¿¼²½¡¢ËÉ±ÒÈñÁý³Û¤ÇÊÆ¹ñ¤Î·üÇ°Ê§¿¡¡£¡Ö¶¥ÁèÅª¶¦Â¸¡×¥â¥Ç¥ë¤ò³ÎÎ©¡¢G7¤Ç¤âÉ¾²Á¡£¼ÂÌ³Ç½ÎÏ¤ÇÅÞÆâ¾¸°®¡¢ÇÉÈ¶²£ÃÇÅª¤Ê»Ù»ý³ÍÆÀ¡£ÃÏÌ£¤À¤¬·ø¼Â¤ÊÀ¯¸¢±¿±Ä¤Ç3Ç¯¤Ï·ÑÂ³¡£
¢£ÁíºÛÁª¤Î¹ÔÊý¤ÈÆüËÜ¤ÎÁªÂò
ÍýÁÛ¤ò¸À¤¨¤Ð¡¢ÌÐÌÚ¡¦ÎÓÎ¾»á¤Î·Ð¸³¤ÈºÍÇ½¡¢¾®ÎÓ»á¤ÎÌî¿´¤ÈÃÎÀ¤È¾ÍèÀ¡¢¾®Àô»á¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿½÷À¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¡Ê¼óÁê¡Ë¤¬ºÇÁ±¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¤Êª¤Í¤À¤ê¤À¡£²æ¡¹¤ÏÍýÁÛ¤Î¸õÊä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½¼Â¤Ë¤¤¤ë¸õÊä¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
ÆüËÜ¤Ë¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â4¡Á6Ç¯¤Ï¸¢ÎÏ¤ÎºÂ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢5Ç¯¡¢10Ç¯¡¢20Ç¯¸å¤ÎÆüËÜ¤Î¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤È¤½¤³¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Á°¸þ¤¤ÇÀµÄ¾¤ÇÌÀ³Î¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò»ý¤Ä»ØÆ³¼Ô¤¬É¬Í×¤À¡£
¤³¤ì¤é¤Î´ð½à¤È¾åµ¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë´ð¤Å¤±¤Ð¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ê¥¹¥¯¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡×¤ÏÆüËÜ¤Î¹âÅÙ¤ËÃËÀÍ¥°Ì¤Ê¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¾ÝÄ§ÅªÊÑ²½¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
Èà½÷¤ÏÅÞÆâ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤Á¡¢ÆüËÜ¤¬¡ÖÎ¢Äí¡×¤ÇÄ¾ÌÌ¤¹¤ë½ÅÂç¤Ê²ÝÂê¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÊÝ¼éÅª¤Ê»ñ¼Á¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñ¤Î´é¤¬¤¯¤ë¤¯¤ëÊÑ¤ï¤ë¡Ö²óÅ¾¥É¥¢¼óÁê¡×¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤«¤éÃ¦½Ð¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬ºÇ¤â¹â¤¤¡£¶¥ÁèÁê¼ê¤ÎÍ¥¤ì¤¿Ç½ÎÏ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¹ñÆâ¤ÎÊ¸²½ÅªÌäÂê¤Ç¤Ï½ÀÆð¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ç·ë²Ì½Å»ë¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Î²ÄÇ½À¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤êÉý¹¤¤»Ù»ý¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¿Í¤ÎÌ¾Á°¤äÃ¯¤È·ëº§¤¹¤ë¤«¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¿¿¤Î²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Û¤É½ÅÍ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¹â»Ô»á¤¬¾¡Íø¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Èà½÷¤ÎÀ®¸ù¤Î¸°¤Ï°Ê²¼¤ÎÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡§
1¡¥ÎÓ»á¤ò³°Áê¤Ëµ¯ÍÑ¤·¡¢ÂÐÃæ´Ø·¸¤Î¸½¼ÂÅª´ÉÍý¤òÇ¤¤»¤ë
2¡¥¾®Àô»á¤ò´Ä¶Áê¤È¤·¤Æ¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Ø¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò¿Þ¤ë
3¡¥Ê¸²½ÀïÁè¤òÈò¤±¡¢·ÐºÑ¤È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë
4¡¥½÷À¤ÎÅÐÍÑ¤ò¿Ê¤á¡¢¼Â¼ÁÅª¤ÊÊÑ²½¤ò¼¨¤¹
5¡¥5Ç¯¡¢10Ç¯¡¢20Ç¯¤Î¶ñÂÎÅª¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¹ñÌ±¤ËÀµÄ¾¤Ë¸ì¤ë
¢£·ëÏÀ¡§¸½¼ÂÅª²þ³×¤Ø¤ÎÆ»
½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢Ã¯¤¬ÁíºÛ¡¦ÁíÍý¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤âÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¹½Â¤²þ³×¤Ë¡¢¤É¤¦¼è¤êÁÈ¤à¤«¤À¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¿Í¸ýÆ°ÂÖ¡¦ºâÀ¯¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Î¸½ºß¤È¾Íè¤Î²ÝÂê¡¢¤½¤·¤ÆÁ°ÅÓ¤ËÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¸·¤·¤¤ÁªÂò¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀµÄ¾¤Ë¸ì¤ë»ØÆ³¼Ô¤òÁª¤Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
Á°ÅÓ¤ËÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë²ÝÂê¤Îµ¬ÌÏ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍ¸¢¼Ô¤ò¸Î°Õ¤Ëµ½¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤ÎÉ¬Í×À¡¢¸½ºß¤ÎÇ¯¶â¿å½à¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÉÔ²ÄÇ½À¡¢ÉÔ°ÂÄê¤ÊÀ¤³¦¤Ë¤ª¤±¤ë°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î¿¿¤Î¥³¥¹¥È¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ñÌ±¤ËÀ¿¼Â¤Ë¸ì¤ê¡¢µÄÏÀ¤ËÎ×¤à»ÑÀª¤ÏÉ¬¿Ü¤À¡£
¤É¤Î¸õÊä¤¬¼óÁê¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤â¡¢Èà¤é¤Î¡Ö´í¸±¤Ê¥·¥Ê¥ê¥ª¡×¤ò²óÈò¤·¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê²ÄÇ½À¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¹ñÌ±¤Î´Æ»ë¤È»²²Ã¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¡£
¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦R¡¦¥Ê¥®¹ñºÝ´ðÆÄ¶µÂç³Ø À¯¼£³Ø¡¦¹ñºÝ´Ø·¸³Ø¶µ¼ø
Åìµþ¤Î¹ñºÝ´ðÆÄ¶µÂç³Ø¡ÊICU¡Ë¤ÇÀ¯¼£¡¦¹ñºÝ´Ø·¸³Ø¶µ¼ø¤òÌ³¤á¡¢ÆüËÜ¹ñºÝÌäÂê¸¦µæ½ê¡ÊJIIA¡ËµÒ°÷¸¦µæ°÷¤ò·óÇ¤¡£¶á´©Í½Äê¤ÎÃø½ñ¤Ï¡ØÊÆÃæÀïÎ¬Åª¶¥Áè¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¡§Å¬±þ·¿¥ß¥É¥ë¥Ñ¥ï¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÆüËÜ¡Ù¡Ê²¾Âê¡Ë¡£
¡Ê¹ñºÝ´ðÆÄ¶µÂç³Ø À¯¼£³Ø¡¦¹ñºÝ´Ø·¸³Ø¶µ¼ø ¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦R¡¦¥Ê¥®¡Ë