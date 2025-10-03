パドレスが２日（日本時間３日）に敵地シカゴで行われたカブスとのワイルドカードシリーズ第３戦に１―３で敗れ、ポストシーズン脱落が決まった。

先発したダルビッシュ有投手（３９）はまさかの１回０／３を投げて４安打２失点１三振で降板となった。初回は無失点で抑えた。先頭打者・ブッシュに甘く入ったカットボールを右前へ運ばれたものの、続くホーナーをスライダーで二ゴロ、３番のハップは直球で空振り三振に打ち取った。４番・タッカーの打席ではバッテリーを組んだフェルミンが二盗を阻止して攻守交代となった。

ところが、２回に暗転した。タッカーに直球を捉えられて右前打。鈴木誠也外野手（３１）には左翼線へはじき返されて無死二、三塁とされ、ケリーへの死球ですべての塁を埋めてしまった。そして、７番・クローアームストロングの打球は詰まらせたものの中前へ落ちて先制点を献上。ここでマウンドに足を運んだシルト監督に無念の降板を告げられた。

テレビ中継を行ったスポーツ専門局「ＥＳＰＮ」の実況アナは「ダルビッシュは２回（裏）、４人の打者と対戦しましたが、１人も打ち取ることができませんでした」と伝えた。その後、２番手のエストラダがスワンソンに押し出し四球を与え、ダルビッシュは２失点となった。

序盤に失った２点は最後まで重くのしかかった。打線の反撃は７回に飛び出したメリルのソロのみ。上位打線のタティス、アラエス、マチャドはそろって沈黙し、計１１打数無安打に終わった。チーム全体で７安打を放っても得点圏で８打数無安打。攻守で精彩を欠いたまま２０２５年シーズンが幕を閉じた。