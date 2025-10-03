中国語で【拜託了！美樂蒂】と表す日本のアニメは？「拜託了」は「お願い」という意味！

日本のアニメを中国語で表すとどう書く？「なるほど！」と意外な発見があるかも！

中国語で「拜託了！美樂蒂」と表す日本のアニメはなんでしょうか？

ヒントは、「拜託了」は「お願い」という意味ですよ。

いったい、中国語で「拜託了！美樂蒂」と表される日本のアニメはなんでしょうか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。