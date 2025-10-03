中国語で【拜託了！美樂蒂】と表す日本のアニメは？「拜託了」は「お願い」という意味！

写真拡大 (全2枚)

日本のアニメを中国語で表すとどう書く？「なるほど！」と意外な発見があるかも！

中国語で「拜託了！美樂蒂」の意味は？

中国語で「拜託了！美樂蒂」と表す日本のアニメはなんでしょうか？

ヒントは、「拜託了」は「お願い」という意味ですよ。

いったい、中国語で「拜託了！美樂蒂」と表される日本のアニメはなんでしょうか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は「おねがい！マイメロディ」でした！

「おねがい！マイメロディ」は、サンリオの人気キャラクター「マイメロディ」を原案としたアニメ作品です。

サンリオのキャラクター「マイメロディ」が、夢の世界「マリーランド」から人間界にやってきて、悪の計画を阻止するために奮闘する物語です。

「拜託了！美樂蒂」は、「拜託了！」＝「お願い！」、「美樂蒂」＝「マイメロディの音訳」を組みあわせた表記で、「バイトゥオラ！メイラディ」と読みますよ。※Ray WEB編集部調べ

あなたはわかりましたか？

ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

>>解答はこちら

ライター Ray WEB編集部

あわせて読みたい

💖中国語で【獵人】と表す日本のアニメは？「獵」は「狩る」という意味です！