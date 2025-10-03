中国語で【拜託了！美樂蒂】と表す日本のアニメは？「拜託了」は「お願い」という意味！
日本のアニメを中国語で表すとどう書く？「なるほど！」と意外な発見があるかも！
中国語で「拜託了！美樂蒂」の意味は？
中国語で「拜託了！美樂蒂」と表す日本のアニメはなんでしょうか？
ヒントは、「拜託了」は「お願い」という意味ですよ。
いったい、中国語で「拜託了！美樂蒂」と表される日本のアニメはなんでしょうか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「おねがい！マイメロディ」でした！
「おねがい！マイメロディ」は、サンリオの人気キャラクター「マイメロディ」を原案としたアニメ作品です。
サンリオのキャラクター「マイメロディ」が、夢の世界「マリーランド」から人間界にやってきて、悪の計画を阻止するために奮闘する物語です。
「拜託了！美樂蒂」は、「拜託了！」＝「お願い！」、「美樂蒂」＝「マイメロディの音訳」を組みあわせた表記で、「バイトゥオラ！メイラディ」と読みますよ。※Ray WEB編集部調べ
あなたはわかりましたか？
ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
ライター Ray WEB編集部