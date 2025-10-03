歌手の氷川きよし（48）が3日、カンテレ「よ〜いドン！」（月〜金曜前9・50）にゲストとして生出演。ぎっくり腰になったことを明かした。

番組冒頭、11月に大阪・フェスティバルホールで開催されるコンサートを告知した氷川。番組MCの歌手でタレント・円広志から「今もう氷川さんのファンて、いろんな歌を歌いはるから楽しみにしてると思うわ」と期待を寄せられると、氷川は「ホントに、老若にゃんにょのみなさんに…」と笑いを誘った。

そして本番前に話をしていたのか、円から「アンタ、腰治さなアカンで、ホントに」と心配されると、氷川は「言わなきゃ良かった」と苦笑。円は「本格的なライブですから、ぜひお元気になっていただいて最高のステージを」と気づかった。

すると氷川は「初めてなんですよ、ぎっくり腰って」と告白。「あのもう、50近いですから」と自身の年齢に触れると、円は台本に目をやりながら「年齢書いてへんから抑えてたんや」とツッコミ。氷川は「もう全然、ありのままなんで。やっぱりいろいろ出てくるんだなと思って」と語っていた。