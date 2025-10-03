【mgb skin】乾燥肌もやさしくオフ♡新登場「ハイセラシルキークレンジングミルク」

毎日のクレンジングで「肌がつっぱる」「乾燥する」と感じる方に朗報です。〈mgb skin〉から新たに登場する「ハイセラシルキークレンジングミルク」は、メイク落ちと肌へのいたわりを両立させた1本。セラミドや植物オイルを贅沢に配合し、摩擦感の少ないミルクがメイク汚れをしっかりオフしながら、うるおいバリアを守ります。敏感肌の方にも寄り添う設計で、クレンジング後の肌にしっとり感と安心感を与えてくれます♪

繊細肌にも安心♡「ハイセラシルキークレンジングミルク」

2025年10月9日（木）に発売される「ハイセラシルキークレンジングミルク」は、110mL／3,850円（税込）。ハイセラシリーズで人気のバームタイプが、より使いやすいミルクへとリニューアルしました。

5種類のセラミド（セラミドNP、NS、AS、EOP、AP）と7種類の植物オイル（オリーブ果実油やホホバ種子油など）を配合し、洗浄力と保湿力を両立。

さらにPEGフリーの洗浄成分を採用し、摩擦感を抑えたなめらかな使用感を叶えています。

こだわりのテクスチャー＆美容成分で美肌へ

厚みのあるもっちりとしたミルクは、肌に密着しながらもスムーズに伸び広がり、狙った部分をすばやくカバー。

液だれしにくく、摩擦を感じにくい設計です。また、シラカバ樹液やコールドブリューコンブチャ（乳酸桿菌発酵液）を配合し、肌荒れを防ぎながらうるおいバリアをサポート。

敏感に傾きがちな季節の肌にも寄り添い、健やかでつややかな素肌へ導きます。

*年齢に応じたケア

毎日のクレンジングを、もっと心地よく♡

「ハイセラシルキークレンジングミルク」は、ただ落とすだけでなく肌の未来まで考えられた1本。

メイクや毛穴汚れをすっきりとオフしながら、セラミドや植物オイルのうるおいで包み込むように洗い上げます。乾燥や肌荒れを感じやすい方、エイジングケア*を取り入れたい方にもおすすめ。

毎日のクレンジングを癒しの時間に変えて、もっと心地よい素肌体験を始めてみませんか？