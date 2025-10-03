ガクミカ取材班のリーダー「ミーキャップ」です！ 西日本新聞社の記者体験企画に参加した学生さんが取材と記事の執筆に挑戦してくれました。「企業探訪ログ」の特別編としてリポートをお届けします。

こんにちは、記者職に興味のある中央大学3年の松岡明希です！ 記者体験の一環として西日本新聞メディアラボ（福岡市中央区）に学生4人で取材に伺い、社長の清田慎弥さんとクリエイティブ事業部次長の白水佑樹さんにインタビューしました。

西日本新聞メディアラボは、自治体や企業からの依頼にさまざまな角度から応える西日本新聞グループの制作プロダクションです。映像やウェブ開発などを通して、各分野のエキスパートが地域の未来づくりをサポートしています。

長い歴史のある地元紙が同じグループにいることで、紙面で使われた写真などを自社制作の映像に活用できるという強みも持っています。企業理念は「デジタルとクリエイティブで地域の価値を最大化する」。清田さんは「常に変わらないと衰退する」と変革を恐れません。

そんな社風のメディアラボが大切にしているのは、皆で同じベクトルを向くこと。ゴールを共有し、情報や意見を出し合いながら「最適解」を模索しているそうです。

長崎県から依頼され、男性の家事・育児をテーマに制作した動画「パパ検定」は、YouTubeで再生回数237万回（9月3日現在）を記録しました。

担当した白水さんは、プロジェクトのゴールを見据える中で、こだわりを捨てることはありません。クライアントと考えの違いが生じても「こういうふうにした方が良いのではないでしょうか」と時には意見を通すこともあるといいます。

制作を終え、納品した後の作品についても、依頼者の活用方法に対して一石を投じることもあるそうです。全ては、一緒により良いものを作りたいが故のこだわりです。

若手社員の活躍もめざましいとのことです。白水さんは「新卒2年目の社員の意見を聞いて『いいね、それいいじゃん！』といった感じで採用することもあります」と笑顔で話します。

「企画を出さない方が失敗かもしれないですね」。チャレンジ精神を求め、尊重する環境であると感じました。

「最初は『好き』や『こだわり』で始まり、さまざまな仕事を経験していくうちに、いろいろなことが見えてくる」と清田さん。好きなことがあって、何かを作ってみたいと思っている学生にとって、とことん突き詰められる環境かどうかは大切なポイントですね。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました！

