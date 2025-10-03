PCあるある 第42回 【漫画】バッテリー切れのタイミングが悪すぎる
会社生活を送る上で切っても切れない存在、それは「パソコン」！ 急いでいるときに限ってエラーが出たり、すぐ終わると思ったアップデートに意外と時間がかかったり……。仕事でもプライベートでも、予想外のサプライズが発生しがちなパソコンにまつわる「あるある」エピソードを、4コマ漫画でご紹介します。
○■バッテリー切れのタイミングが悪すぎる
リモートワークやハイブリッドワークが広がったいま、オンライン会議も一般的な会議手段。マイクとヘッドホンがセットになったワイヤレスヘッドセットで会議に臨む方も多いはず……ですが、完全ワイヤレスイヤホンと違い充電ケースのないヘッドセットは充電タイミングを逃しがち。大事なときにバッテリー残量が無い！ ということもよく起こるものです。次回の「PCあるある」もお楽しみに！
