¶ÌÀîÅ°»á¤¬ÂçÃ«æÆÊ¿¤é¤Î³èÌö¤Ë¡ÖÆüËÜ¤Î¥Á¡¼¥à¤ß¤¿¤¤¤À¤è¤Í¡×¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀïÎ¬¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤Ê¡×
¡¡¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î¶ÌÀîÅ°»á¤¬£³Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¢¸áÁ°£¸»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÆüËÜ¿Í¤Î³èÌö¤Ë¡ÖÆüËÜ¤Î¥Á¡¼¥à¤ß¤¿¤¤¤À¤è¤Í¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè£²Àï¤Ç¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿¤¬ÀèÈ¯¤·¡¢£¶²ó£²¡¿£³¤òÅê¤²¡¢£´°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ¡¢£¹Ã¥»°¿¶¤È²÷Åê¤òÈäÏª¡££¹²ó¤Ë¤Ïº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢£±£°£°¥Þ¥¤¥ëÄ¶¤¨¤ÎÂ®µå¤òÏ¢È¯¤·¡¢¥ì¥Ã¥ºÂÇÀþ¤ò»°¼ÔËÞÂà¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê£¸¡Ý£´¤Ç¾¡Íø¤·¡¢¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤ËÎ×¤à¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤¬À©ºî¤·¤¿»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë£Ö£Ô£Ò¤¬¡¢»³ËÜ¤¬£¶²ó¤ËÌµ»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ÇÍÞ¤¨¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Á¡¢£¹²ó¤Îº´¡¹ÌÚ¤Î²÷Åê¤È¤¤¤¦ºî¤ê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¶ÌÀî»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤À¤±¸«¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¥Á¡¼¥à¤ß¤¿¤¤¤À¤è¤Í¡×¤È¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¶ÌÀî»á¤Ï¡Ö¤½¤ì¤·¤«±Ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡£¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë´ª°ã¤¤¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤À¤±¤É¡¢ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢£Í£Ã¤Î±©Ä»¿µ°ì¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤óÆüËÜ¿Í¤À¤«¤éÃæ¿´¤Ë±Ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ºòÆü¤Î»î¹ç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢¤¿¤Ö¤ó¤³¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È£Ö£Ô£Ò¤Îºî¤êÊý¤¬Åª³Î¤À¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¶ÌÀî»á¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¤¹¤´¤¤¤Í¡£¼¡¡¹¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤ò¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¤·¤Æ¡¢½¸¤á¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í¤â¤³¤ì¤À¤±¸«¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦·Á¤òºî¤Ã¤Æ¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀïÎ¬¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤Ê¡×¤È¾Î»¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¤¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤Þ¤¿¡£¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
