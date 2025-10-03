土屋太鳳、“かわいい妹のような存在”杉咲花は「目を見るだけで心が分かるお芝居」

女優の土屋太鳳（30歳）が10月3日に放送されたトーク番組「あさイチ」（NHK）に出演。友人の杉咲花について「目を見るだけで心が分かるお芝居」をしていると語った。



映画「ミーツ・ザ・ワールド」に出演する杉咲花が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。杉咲の友人である土屋太鳳がVTR出演し、杉咲が15歳の頃から知っていて、かわいい妹のような存在だと話す。



土屋は杉咲の女優としての実力について「目を見るだけで心が分かるお芝居をなさっている。だから、とっても感情のキャッチボールが楽しかったです」と話し、共演していても感情が引き出されやすいと話し「ありがとね」と感謝した。