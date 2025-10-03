Ｕアローズが５日ぶり反発、９月既存店売上高が５カ月連続前年上回る

ユナイテッドアローズ<7606.T>が５日ぶりに反発している。２日の取引終了後に発表した９月度の売上概況（速報）で、小売りとネット通販を合わせた既存店売上高が前年同月比２．６％増となり、５カ月連続で前年実績を上回ったことが好材料視されている。



前年に比べて休日が１日少なかった影響がマイナス１．６ポイント程度あったと推測されるほか、高気温の影響で月前半の売り上げは低調だったものの、月中旬からの気温低下により秋物の動き出しが強まった。メンズではジャケット、パンツなどビジネス需要のアイテムのほか、カットソーやシューズなどが好調で、ウィメンズではジャケット、パンツ、シャツなどのアイテムが伸長した。なお、全社売上高は同６．７％増だった。



出所：MINKABU PRESS