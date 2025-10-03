◆卓球 ◇ＷＴＴ中国スマッシュ 第８日（２日、中国・北京）

男子シングルス３回戦を行い、世界ランク２４位の１８歳・松島輝空（そら、木下グループ）が同６位の梁靖崑（りゅう・せいこん）＝中国＝をゲームカウント３―２（１１―４、９―１１、１１―８、８―１１、１１―８）の死闘の末に破って８強入りを決めた。

１月の全日本選手権を初制覇したホープ。第１ゲーム（Ｇ）はサーブからの展開で攻め抜き、主導権を握った。中陣に下がったラリーでも力負けせず、第１Ｇを先取。１―１の第３Ｇでもサーブ３球目を思い切って左腕を振り抜くフォアドライブだ。２―２の最終Ｇではラリーの中で左右にコースを打ち分け、８―８からサーブ３球目に強打。絶叫が響く。３連続得点で勝利をつかむと、勝利の味をかみ締めるように、床上で後転して両手で顔を覆った。

２０年の全日本選手権王者で世界ランク３３位の宇田幸矢（協和キリン）も快進撃だ。２４歳の有望株は昨夏のパリ五輪男子シングルスと同団体で２つの銀メダルを獲得した同５位のＴ・モーレゴード（スウェーデン）をゲームカウント３―１（１１―９、１１―６、７―１１、１１―３）で破る金星。日本勢では松島とともに８強入りした。

３日の準々決勝で、宇田は世界ランク２位の林詩棟（りん・しとう）と対戦する。松島は４日に世界ランク１位の王楚欽（おう・そきん）に挑む。