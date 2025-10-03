ダイセキＳはＳ高カイ気配、親会社ダイセキがＴＯＢ◇

ダイセキ環境ソリューション<1712.T>はストップ高カイ気配。２日取引終了後、親会社のダイセキ<9793.T>から完全子会社化を目的としたＴＯＢを受けたことを明らかにした。ＴＯＢ価格は１株１８５０円。これにサヤ寄せする格好となっている。



ダイセキは現在、ダイセキＳ株の５３．８７％（自己株式を除く発行済み株数に対する割合）を所有している。買い付け予定数は７７５万４１１９株（下限２０６万７５００株、上限設定なし）、買い付け期間は１０月３日～１１月１７日。ＴＯＢ成立後に上場廃止となる予定で、これを受けて東京証券取引所は２日付で監理銘柄（確認中）に指定した。



