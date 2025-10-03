サスメド<4263.T>が続伸している。２日の取引終了後、ブロックチェーン技術を活用した臨床試験システムをＨｅａｒｔｓｅｅｄ<219A.T>が実施する虚血性心疾患及び拡張型心筋症による重症心不全を対象にした心筋再生医療ＨＳ－００５（カテーテル投与）の第１／２相企業治験に提供を開始したと発表しており、好材料視されている。



同治験では、従来の手法と比較して医療機関におけるデータ入力及びデータ照合作業に関わる工程が大幅に削減され、モニターが医療機関に訪問する回数や作業時間の低減に寄与する。また、データ改ざんが難しいブロックチェーン技術の特徴を生かすことで、治験データ自体の信頼性を高める効果が期待できるという。なお、同件が業績に与える影響は軽微としている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS