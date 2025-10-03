CLで負傷のヴァンデルソン、ブラジル代表辞退で南野拓実との対戦実現せず…代役は息子ダビデ指揮ボタフォゴDFに決定
ブラジルサッカー連盟は2日、ブラジル代表メンバーの入れ替えを発表した。
モナコに所属するDFヴァンデルソンがケガのため、招集メンバーから外れることになった。ヴァンデルソンは1日に行われたUEFAチャンピオンズリーグ マンチェスター・シティ戦に先発出場したものの、前半22分に負傷交代。同僚で日本代表に選出された南野拓実とのマッチアップにも注目が集まっていたが、残念ながら実現しなかった。
ヴァンデルソンに代わり、ボタフォゴに所属するDFヴィチーニョの追加招集が決定した。ヴィチーニョはヴァンデルソンと同じく右サイドを主戦場としている。なお、所属するボタフォゴでは、ブラジル代表を率いるカルロ・アンチェロッティ監督の息子であるダビデ・アンチェロッティ監督の指導を受けている。
