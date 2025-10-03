パリ五輪代表10番が叶えた夢。感謝の気持ちも「選ばれたことがゴールではない」。森保Jで活躍誓う「楽しむことを忘れず頑張ります！」
パリ五輪代表で10番を背負った男が、夢を叶えた。
日本サッカー協会は10月２日に、パラグアイ＆ブラジルとの２連戦に臨む日本代表メンバーを発表。久保建英や堂安律、遠藤航、板倉滉ら常連組が名を連ねるなか、初招集は１人のみ。イングランド２部QPRでプレーする斉藤光毅だ。
10代から世代別代表に選ばれ続け、19歳で横浜FCからロンメル（ベルギー）に移籍。以降はスパルタ（オランダ）、QPRで活躍するなど欧州で研鑽を積んできた。
U-20ワールドカップや五輪にも出場してきたアタッカーが、ようやくA代表にたどり着いた。斉藤は所属事務所を通じて、「子供の頃から憧れ夢見てきた日本代表に選出していただき嬉しく思っています」とコメント。やる気に満ちているようだ。
「日頃から自分を支えてもらっている皆さんに感謝したいです。ただ選ばれたことがゴールではないので、スタートラインとしてしっかり自分を出して活躍して、もっと自分自身を成長させていきたいと思います」
常にポジティブに、笑顔を絶やさず溌溂とプレーする斉藤は、「楽しむことを忘れず頑張ります！！ 応援よろしくお願いします！」と伝えた。
森保一監督が率いる日本代表は、10月10日にパナソニックスタジアム吹田でパラグアイ代表と、同14日に東京スタジアムでブラジル代表と対戦する。
10月シリーズを戦う森保ジャパンの27人は以下のとおり。
GK
早川友基（鹿島アントラーズ）
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
長友佑都（FC東京）
谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
板倉 滉（アヤックス／オランダ）
渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ）
安藤智哉（アビスパ福岡）
瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
MF／FW
遠藤 航（リバプール／イングランド）
伊東純也（ヘンク／ベルギー）
南野拓実（モナコ／フランス）
鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
相馬勇紀（FC町田ゼルビア）
小川航基（NEC／オランダ）
前田大然（セルティック／スコットランド）
堂安 律（フランクフルト／ドイツ）
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
田中 碧（リーズ／イングランド）
町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
佐野海舟（マインツ／ドイツ）
久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
斉藤光毅（QPR／イングランド）
望月ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）
藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
