「10分足らずで３ゴール」フランス撃破のアメリカは２戦12発で余裕の決勝T進出「マジで驚いた」などファン熱狂【U-20W杯】
チリで開催されているU-20ワールドカップで、若きアメリカ代表が際立つ強さを見せている。
グループEのアメリカは初戦でニューカレドニアに９−１の大勝。現地10月２日に第２戦でフランスと相まみえ、３−０で快勝した。
フランス戦の前半はスコアレス。思うようにチャンスを作ることができなかった。迎えた後半は試合を優位に進めながらも、なかなか相手ゴールをこじ開けられない。
それでも85分、ザビエル・ゴゾが先制点を挙げると、その３分後にブルックリン・レインズが加点。さらに90＋２分、マルコス・ザンブラノがダメ押し弾。わずか８分間で３ゴールを奪ってみせた。
アメリカサッカー連盟の公式Xが試合の結果を伝えると、「なんて勝利だ！」「10分足らずで３ゴール」「マジで驚いた」「終わってみれば３−０か」「この子たちをワールドカップに連れてこう」といった声があがった。
先制弾のゴゾは「プレッシャーのかかる場面に備えて準備してきた。これは私たちがどれだけ努力してきたかの証だ」と胸を張る。２連勝で勝点６としたアメリカは、決勝トーナメント進出が確定。最終節の南アフリカ戦で勝利または引き分けで首位通過が決まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
