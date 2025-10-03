10時の日経平均は619円高の4万5556円、ＳＢＧが137.38円押し上げ 10時の日経平均は619円高の4万5556円、ＳＢＧが137.38円押し上げ

3日10時現在の日経平均株価は前日比619.31円（1.38％）高の4万5556.04円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1363、値下がりは212、変わらずは37と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を137.38円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が133.34円、東エレク <8035>が57.07円、リクルート <6098>が27.37円、日東電 <6988>が25.08円と続く。



マイナス寄与度は13.43円の押し下げで良品計画 <7453>がトップ。以下、ニトリＨＤ <9843>が7.79円、フジクラ <5803>が4.88円、任天堂 <7974>が3.37円、エーザイ <4523>が2.46円と続いている。



業種別では33業種中29業種が上昇し、下落は鉱業、非鉄金属、小売の3業種にとどまっている。値上がり率1位は電気機器で、以下、電気・ガス、情報・通信、サービス、繊維、金属製品と続いている。



※10時0分2秒時点



