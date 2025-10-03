¡ÖÍÊÊÉ¡×Êø¤ì¤Æ²È¤¬Á´²õ¨¡¨¡¶á½ê¤ÏÂç¾æÉ×¡©¡¡Á´¹ñ¤ÇÏ·µà²½¡¢¡È´í¸±¤Ê¥µ¥¤¥ó¡É¤Ï¡©¡¡½¤Á¶Èñ¡Ö¿ôÉ´Ëü±ß¡×¤â¡Ú#¤ß¤ó¤Ê¤Î¥®¥â¥ó¡Û
Åìµþ¡¦¿ùÊÂ¶è¤Ç9·î30ÆüÌë¡¢°ì¸®²È¤¬Á´²õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÚÂæ¤ÎÉôÊ¬¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤¿¡ÖÍÊÊÉ¡×¤¬Êø¤ì¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Ç¤·¤¿¡£ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¤ÈÏ·µà²½¤·¤¿ÍÊÊÉ¤ÏÁ´¹ñ¤ÇÁý¤¨¡¢¤É¤³¤Ç¤âµ¯¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÝ²õ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¥µ¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Î#¤ß¤ó¤Ê¤Î¥®¥â¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö²È¤Î¡ØÍÊÊÉ¡Ù¤¬Êø²õ¡Ä¶á½ê¤ÏÂç¾æÉ×¡©¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÅÚº½¤¬Êø¤ì¤ë¤Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ËÀß¤±¤ëÊÉ
»³粼À¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡Ö9·î30ÆüÌë¡¢Åìµþ¡¦¿ùÊÂ¶è¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿½»Âð¤ÎÅÝ²õ¤Ç¤¹¡£ÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Î1¸®²È¤¬·ú¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÅÚÂæ¤ÎÉôÊ¬¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤¿¡ØÍÊÊÉ¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÊÉ¤¬Êø¤ì¤¿¤³¤È¤Ç·úÊª¤¬ÅÝ²õ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤³¤ÎÅÝ²õ¤ò¼õ¤±¿ùÊÂ¶è¤Ï10·î1Æü¡¢¶èÆâ¤ÎÂ¾¤ÎÍÊÊÉ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶ÛµÞÅÀ¸¡¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶è¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Àè¤ËÊø¤ì¤¿¤Î¤ÏÅÚÂæ¤ÎÉôÊ¬¤ÎÍÊÊÉ¤Ç¤¹¡×
¡ÖÍÊÊÉ¤È¤ÏÃÊº¹¤¬¤¢¤ëÅÚÃÏ¡¢¼þ¤ê¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¹âÄãº¹¤¬¤¢¤ëÅÚÃÏ¤Ë½»Âð¤ò·ú¤Æ¤ë¾ì¹ç¤Ë¡¢ÅÚº½¤¬Êø¤ì¤ë¤Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ËÀß¤±¤ëÊÉ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ä¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤Ç¤¤¿¤â¤Î¡¢ÀÐ¤¬ÀÑ¤Þ¤ì¤Æ¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¿¹·½²ð¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡Ö¤è¤¯¸«¤Þ¤¹¡£ÂðÃÏÂ¤À®¤¹¤ë»þ¤ËÅÚ¤òÀ¹¤Ã¤¿¤êÀÚ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡¢¤½¤³¤ò»ß¤á¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤É¤³¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
»³粼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡Ö¡Ê¤è¤¯¡ËÌÜ¤Ë¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢°Õ¼±¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×
Îë¹¾Æà¡¹¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡ÖÄÌ³ØÏ©¤ÇÃÏ¿Ì¤Î»þ¤Ë´í¸±¤Ê¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¤«»Ò¤É¤â¤È¸«¤ÆÊâ¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢·ë¹½¸«¤«¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÃÏ¿Ì¤Î»þ°Ê³°¤Ë¤â¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Êø²õ¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï¤¢¤ë¤ó¤À¡¢¿´ÇÛ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¿¹¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡ÖÊø²õ¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡×
¢£ÅÝ²õ¤Î5Ê¬Á°¤Ë¡ÄÃã¿§¤¤ÅÚº½¤¬
»³粼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡Öº£²ó¤Î¸½¾ì¤Ë¤Ï¹â¤µ4¡Á5m¤Û¤É¤ÎÍÊÊÉ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤¬Êø¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¾å¤Î·úÊª¤¬Á´²õ¡£¤¬¤ì¤¤¬ÎÙÀÜ¤¹¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤Þ¤ÇÆþ¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ²È¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¿½êÍ¼Ô¤Î50ÂåÃËÀ¤Ï¡¢Êø²õÄ¾Á°¤Ë²È¤Î·¹¤¤ò´¶¤¸¤ÆÈòÆñ¤·¡¢¹¬¤¤¤Ë¤â¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ö·úÊª¤¬ÅÝ²õ¤¹¤ëÄ¾Á°¡¢¤ï¤º¤«Ìó5Ê¬Á°¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÌäÂê¤ÎÍÊÊÉ¡Ê¤Î°ìÉô¡Ë¤Ï¤¹¤Ç¤ËÊø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãã¿§¤¤ÅÚº½¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸½¾ì¤Ë2Æü¡¢ÃÏ¼Á³Ø¤¬ÀìÌç¤Î¤À¤¤¤ÁºÒ³²¥ê¥¹¥¯¸¦µæ½ê¡¦²£»³Ë§½Õ½êÄ¹¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¢£¥²¥ê¥é¹ë±«Â¿¤¯¡Ä¿å¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡©
»³粼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡Ö²£»³¤µ¤ó¤Ï¡¢¸½¾ì¤ÎÍÊÊÉ¤Ï¿å¤òÈ´¤¯·ê¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£·ê¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È¿å¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«È´¤±¤º¡¢ÍÊÊÉ¤Ë¿å¤ä¡¢¿å¤ò´Þ¤ó¤ÀÅÚ¤Î°µÎÏ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡ÖºÇ¶á¤ÏÆÍÇ¡±«¤¬¹ß¤ë¥²¥ê¥é¹ë±«¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿å¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£²£»³¤µ¤ó¤Ï¡¢ÍÊÊÉ¼«ÂÎ¤Ë¤Ò¤Ó³ä¤ì¡¦·¹¤¡¦ËÄ¤é¤ß¤Ê¤É¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤é´í¸±¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¹ú³êÃ«¤³¤³¤í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡Ö½êÍ¼Ô¤ÎÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó»ä¤¿¤Á¤â¡¢²È¤Î¼þ¤ê¤Ë¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿´í¸±¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢²þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤·¤¿Êý¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£º£²ó¤Î»ö¸Î¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢´í¸±À¤Ï¤â¤È¤â¤È°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
»³粼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡ÖÊø¤ì¤¿ÍÊÊÉ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½êÍ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÊä¶¯¤¹¤ë¹©»ö¤Ê¤É¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¡¢¿ùÊÂ¶è¤¬»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£½êÍ¼Ô¤«¤é¤ÏÀè½µ¡¢¡Ø¹©»ö¤¬¤Ç¤¤ë¶È¼Ô¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¹©»ö¤ò¤¹¤ëÁ°¤ËÊø²õ¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¿ùÊÂ¶è¤Ï¡¢¶èÆâ¤Ë¤âÂ¾¤Ë¤â»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤ëÍÊÊÉ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å¶ÛµÞÅÀ¸¡¤ò¹Ô¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Ä¾Àîµ®Çî¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡Öº£¸å¤Ï¶ÛµÞÅÀ¸¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢º£Æü¤Ë¤âÌÀÆü¤Ë¤â¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤¬¿¡¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤âÍÊÊÉ¤Î¼þ¤ê¤òÄÌ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
¢£¼÷Ì¿¤Î»þ´ü¤ò·Þ¤¨¤¿ÍÊÊÉ¤¬Â¿¤¤ÍýÍ³
»³粼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡ÖÉáÃÊ²¿µ¤¤Ê¤¯ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È¤«¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤À¤Ê¤È¸«¤Æ¤ª¤¯¤Î¤ÏÂç»ö¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤¦¤·¤¿ÍÊÊÉ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·úÃÛÊª¤Î¹½Â¤¤Ê¤É¤Ë¾Ü¤·¤¤ÅìµþÍý²ÊÂç³Ø¤Î¹â¶¶¼£¶µ¼ø¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ÏÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡ÖÆüËÜ¤Î¹ñÅÚ¤Ï75%¤¬»³ÃÏ¤Ê¤É¤Ç¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤â¼ÐÌÌ¤¬Â¿¤¯¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÍÊÊÉ¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÍÊÊÉ¤Î¼÷Ì¿¤Ï30¡Á60Ç¯¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ïº£¡¢¤³¤Î¼÷Ì¿¤Î»þ´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ëÍÊÊÉ¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¿ä·×¤Ç¡¢Á´¹ñ¤ËÌó120Ëü¡Á350Ëü·ïÂ¸ºß¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤Ê¤¼¤³¤Î»þ´ü¤Î¤â¤Î¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢50Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ë¤¢¤Ã¤¿¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤ÎÅÚÃÏ³«È¯¤ÇÂ¤¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤âÂ¿¤¯¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¸Î¤Ï¡¢¤É¤³¤Çµ¯¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤µ¤é¤Ë¡¢ÍÊÊÉ¤¬Ï·µà²½¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢½¤Á¶¤Ï¹ÔÀ¯¤Î½êÍ¤Ê¤é¤Ð¹ÔÀ¯¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¸Ä¿Í¤Î½êÍ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤ÈÈñÍÑ¤â¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿ôÉ´Ëü±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ë¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
Ä¾Àî¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡Ö´ÊÃ±¤Ë½Ð¤»¤ë³Û¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¿¹¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡Ö¶õ¤²È¤À¤Ã¤¿¤éÄ¾¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×
¢£´í¤Ê¤¤ÍÊÊÉ¤ÎÍ½Ãû¤ÈÂÐ½èË¡¤Ï¡©
»³粼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡ÖÇã¤Ã¤¿Êª·ï¤ÎÍÊÊÉ¤¬¡Ê½¤Á¶¤ÎÉ¬Í×¤¢¤ê¡Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¶á½ê¤Ë¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤ÍÊÊÉ¤¬´í¤Ê¤¤¤«¤â¤È»×¤Ã¤¿»þ¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡Ö¹â¶¶¶µ¼ø¤Ï¡¢¶á¤¯¤Ç¤Ò¤Ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¿å¤¬Ï³¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÊÊÉ¤ò¸«¤«¤±¤¿¤é¡¢ÅÝ²õ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¥µ¥¤¥ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤â¤·¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÍÊÊÉ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é¡¢¤ª½»¤Þ¤¤¤Î¼«¼£ÂÎ¤ËÁë¸ý¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¼¤ÒÁêÃÌ¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢º£¸å¤Î»ö¸Î¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¿¤á¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¾ðÊó¤¬½¸¤Þ¤ë¤È¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ö¤Þ¤¿¼«Ê¬¤¬ÍÊÊÉ¤Î½êÍ¼Ô¤À¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢1Ç¯¤Ë1²ó¤ÏÌÜ»ë¤ÇÅÀ¸¡¡¢¤Þ¤¿5¡Á10Ç¯¤Ë1²ó¤Ï¥×¥í¤ÎÀìÌç²È¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ÀìÌç²È¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Âð¤ä¤´¶á½ê¤ËÍÊÊÉ¤¬¤¢¤ë¤«³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢ÃÏ¿Ì¤ä¹ë±«¤Î¸å¤Ï°Û¾ï¤¬¤Ê¤¤¤«É¬¤º¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê2025Ç¯10·î2Æü¸á¸å4»þÈ¾¤´¤íÊüÁ÷ news every.¡Ö#¤ß¤ó¤Ê¤Î¥®¥â¥ó¡×¤è¤ê¡Ë
¡Ú¤ß¤ó¤Ê¤Î¥®¥â¥ó¡Û
