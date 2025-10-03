¥É¥Ð¥¤Ìîµå¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¡¡¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤ÇËÜÎÝÂÇ²¦¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤é¤¬¶¹¤Ìç¤ËÄ©Àï¡¡Âè2SÆÍÇË¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï10¿Í
¡¡3Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTBS¡Ö¥Ð¡¼¥¹¡¦¥Ç¥¤¡×¡Ê¿¼Ìë1¡¦23¡Ë¤Ï¡¢ÃæÅì¡¦¥É¥Ð¥¤¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥×¥íÌîµå¥ê¡¼¥°¡Ö¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡×¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¡ÖPLAN¡¡D¡×¤ÎÂè2¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¦Ìî¼êÊÔ¤ÎÄ©Àï¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÅì¡¦¥É¥Ð¥¤¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥×¥íÌîµå¥ê¡¼¥°¡Ö¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡×¤Ïº£½©¤ËËÜ³ÊÅª¤Ê³«Ëë¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¥É¥Ð¥¤½é¤Î¥×¥íÌîµå¥ê¡¼¥°¤ÈÆ±ÈÖÁÈ¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë¥Ó¥Ã¥°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬»ÏÆ°¤·¤¿¡£
¡¡297¿Í¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè1¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¤Î¤Ï45¿Í¡£Âè3¥¹¥Æ¡¼¥¸¿Ê½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÄ©¤à¤Î¤Ï¡¢Èôµ÷Î¥¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÀÅÀ¤¬²Ã»»¤µ¤ì¤ë¡ÖGOLDEN¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¡×¡£¥Û¡¼¥à¥Ù¡¼¥¹¤«¤é70¥á¡¼¥È¥ë¤ËÅþÃ£¤Ç1ÅÀ¡¢¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÇÄ¶¤¨¤ì¤Ð2ÅÀ¡¢90¥á¡¼¥È¥ë¤Ç3ÅÀ¡¢ËÜÎÝÂÇ¤Ç10ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï6µå¡£Âè2¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÆÍÇË¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¹ç·×ÆÀÅÀ¾å°Ì10¿Í¤À¤±¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¶þ»Ø¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤¬Â·¤¦¡Ö¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³¤³°Àª¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¥Ñ¥ï¡¼¤ÏÉ¬¿Ü¡£Âè1¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¼«Ëý¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ÆÆÍÇË¤·¤¿45¿Í¡£Âè1¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇºÇÄ¹µ÷Î¥¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¶¯ÂÇ¼Ô¤äÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¡¦¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó²¦¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤éÌÔ¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢Âè3¥¹¥Æ¡¼¥¸¿Ê½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¶¹¤Ìç¤ËÄ©¤à¡£