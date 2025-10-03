お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀が語った学生時代の学園祭エピソードに、タレントのぺえが驚きの反応を示した。

【映像】ある意味怖い紅しょうが稲田の学園祭

10月3日放送のテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』では、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務め、冒頭から学園祭にまつわる思い出トークが展開された。

「今、学園祭のシーズンということで。どうですか？昔は積極的に参加されてました？」と稲田が話題を振ると、RIHOは「繋ぎとかに名前書いて、店番とかしてました」と回答。ぺえも「編み込みとか逆毛たてたりしてね」と当時のヘアスタイルについて懐かしそうに語り、稲田も「逆毛ブームでしたね！！」と同意した。

しかし、稲田が続けて語った学園祭後夜祭のエピソードは、ぺえに衝撃を与えることとなった。「後夜祭とかも結構あって、付き合ってる人らはみんなの中でお姫様だっことかしてるんすよ。付き合ってない人たちはその周りで円になってダンスするんですよ」と稲田が説明すると、ぺえは「怖い（笑）」と一言。

さらに稲田は「で、（周りの円は）女子の列、男子の列で全員が手触れ合うようになってる」と、カップルを囲む独特の儀式のような様子を詳細に語った。

この話を聞いたぺえは「ちょっとした怖い夢じゃない？（笑）」と、その異様な光景に戸惑いを隠せない様子だった。