タレントのぺえが、テレビ番組収録中に思わぬ形で自身の本名をポロリと明かす一幕があった。

【映像】「俳優みたい」ぺえの本名

10月3日放送のテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』では、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務め、ゲストにBALLISTIK BOYZの砂田将宏が登場した。

砂田が稲田に「たまには受け止めてください♡」というメッセージを伝えようと番組に出演。稲田に対して「素直に受け止めてくれないというか。『私は大丈夫です』ってつんつんしてるクールな感じ。でも僕は、そこだけじゃないって思ってて。絶対デレもあると。そのデレを僕は見たいなって思って今日来たんです」と意気込みを語った。

この砂田の発言に、ぺえは「稲田を深堀りしに来てくれた。いいな〜松田も深堀りされたい」と思わず発言。画面には「本名は松田慎平」とテロップが出され、ぺえの本名が「松田慎平」であることが明かされた。

ぺえは過去にも、本名を公開したことがありSNS上では「俳優みたいな名前だね」「だから“ぺえ”なのか」と話題になっていた。