カナダ人俳優ユージン・レビィさんと英王室のウィリアム王子/Ian Gavan/Apple

ロンドン（ＣＮＮ）エミー賞受賞ドラマ「シッツ・クリーク」などで知られるカナダ人俳優ユージン・レビィさんは、アップルＴＶの旅番組の撮影中、驚くような招待状を受け取った。英王室のウィリアム王子がウィンザー城を案内してくれる個人ツアーの招待状だ。

ウィリアム王子は城内を移動する際に使っている電動スクーターに乗って登場したが、王子との交流はユーモアやお世辞だけにとどまらなかった。王子は公の場ではめったに見せない率直さを示したのだ。

「歴史に圧倒されているとは言わない。他のことに圧倒されている」と、ウィリアム王子は撮影中に語った。「歴史は重荷、錨（いかり）になることもある。過去に執着しすぎると、柔軟性を持つことはできない。私は少しばかりの変化が好きだ」

それは少しオープンになりたいということかとレビィさんから問われると、王子は「物事をもっと考えたいと思っている」と答えた。

ウィリアム王子は亡きエリザベス女王とエディンバラ公フィリップ殿下について「祖母と祖父が恋しい」と口にした。「かなり変わった。特にウィンザーにいるとそう感じる。私にとってウィンザーは祖母そのものだから」

話題が現在の家族との生活に移ると、ウィリアム王子は、最大のプレッシャーは公務ではなく、家庭から生じていると認めた。「家族のことでかなり圧倒されている」という。

レビィさんはＣＮＮの取材に応じ、会話が予想以上に深まったと語った。ウィリアム王子は素晴らしいユーモアのセンスを持っており、レビィさんが緊張しないよう配慮してくれたという。

レビィさんによると、ウィリアム王子は、２０２４年にがんの診断を受けたキャサリン妃とチャールズ国王についても率直に語った。当時は「これまでで最もつらい一年だった」と振り返ったという。

「その出来事は本当に大切なものを変えた」とレビィさんは指摘。「そして、彼はその出来事が自分の考え方を変えたことを示唆しているようだった」

ウィンザーのパブでビールを飲み、交流は和やかな雰囲気で終わった。「人生は私たちを試すためにある」とウィリアム王子は語った。「妻と父が昨年を乗り越えたことをとても誇りに思う。子どもたちも見事に乗り越えた」