ジャケットよりカーデより“この1枚”！【ユニクロ】40・50代に似合う！「優秀パーカー」

朝晩が冷え始めた今、カーディガンでは少し心許ないけれど、ジャケットだと堅すぎる……。そんなシーンにぴったりなのが、さっと羽織れてサマ見えする「パーカー」。【ユニクロ】からも、程よくカジュアルでサマ見えが狙えるたアイテムが続々と登場しています。今回は、40・50代の大人世代も気負わず取り入れられそうなパーカーをピックアップ。

サッと羽織れるスウェットパーカー

【ユニクロ】「ドライスウェットフルジップパーカ」\2,990（税込・セール価格）

コンパクトなシルエットがトレンド感のあるパーカ。ドライ機能付きの素材を使用しており、アウトドアシーンや長時間の着用にもおすすめです。公式ECサイトでは「なめらかな肌ざわりで上質感を演出しながらも、シルエットをキープ」と紹介されていて大人女性にもマッチしそう。スポーティになりすぎないパーカだから、コーデのサマ見えが狙えます。

アウター感覚で使える優秀パーカ

【ユニクロ】「コットンブレンドショートパーカ」\4,990（税込）

短めの丈感とハリのある素材で、大人にふさわしい上品さをプラスしたショートパーカ。ふっくらとしたバルーンスリーブがおしゃれ見えのポイントです。ジャケットほど堅くなく、カーディガンよりも存在感があり、40・50代のワードローブで即戦力になりそう。耐久撥水機能がついているのも見逃せないポイントです。

Writer：licca.M