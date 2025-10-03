1-3の9回、フルカウントからのストライク判定が物議

米大リーグのポストシーズンはワイルドカードゲームが進行中だ。2日（日本時間3日）に行われたカブス―パドレス戦では、勝負どころの9回に“誤審騒ぎ”が発生。米国の記者からは「信じられない」「身の毛がよだつ」と怒りの声が上がった。

パドレスは3点を追って迎えた9回、先頭のメリルが右中間へ本塁打し1-3と反撃。続くボガーツはフルカウントから見逃し三振に倒れた。ただ、外角低めへのボールは、中継画面に表示されるストライクゾーンからも大きく外れており、ボガーツはストライクのコールに思わず打席でしゃがみ込むほど。米国の記者からも同情や怒りの声が次々に上がっている。

米スポーツ専門局「ESPN」のジェフ・パッサン記者は自身のXに「身の毛がよだつような酷い判定だ。ABSが一刻も早く必要」と投稿し、全米野球記者協会に所属するフランシス・ロメロ記者も「Wow。ザンダー・ボガーツへの三振判定。信じられない。ABS導入に疑問を抱く人がいる場合、これがもうひとつの理由だ」。揃って自動判定システムの導入を訴えている。

パドレスはその後、2死二、三塁まで走者を進めたものの1-3で敗れ、このシリーズ1勝2敗で敗退。何とも後味の悪い敗戦となった。



（THE ANSWER編集部）