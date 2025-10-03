折り紙みたいに組み立てる！新感覚の100均キッチングッズ

コーヒーを手で淹れる時に欠かせないドリッパー。色々なタイプを見かけますが、セリアの『折りたたみドリッパー』は、画期的なシート式。組み立てて使うタイプながら機能性は高く、持ち運びのしやすさが格別。さらに収納もしやすいと、至れり尽くせり。アウトドアやおうちでのカフェタイムに大活躍しそうです！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：折りたたみドリッパー

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：縦211×幅240×厚さ0.75mm

販売ショップ：セリア

組み立て式って画期的！セリアの『折りたたみドリッパー』

おうちでのコーヒータイムって、忙しい毎日の中で大事なひとときですよね。筆者は自宅でコーヒーを飲む際は、カプセル式のコーヒーメーカーで淹れるか、陶器製のドリッパーを使っていたのですが、最近その陶器のドリッパーを割ってしまい（涙）、困っていました。

そんな時に、セリアのキッチングッズ売り場で見つけたのがこちら。『折りたたみドリッパー』という商品です。これが本当にドリッパー！？と疑ってしまうような、珍しい形状ですよね。平たいシート状で、文房具のファイルのような素材感をしています。

そう、こちらは組み立て式のドリッパーなんです。簡易的に見えますが、耐冷熱温度は、ちゃんと−20℃から100℃まであり、コーヒーを淹れるには十分な耐久性を持っています。

しかも、組み立て方は超簡単。突起部分を順番に差し込み口に深く差し込んでいくだけ。

パッケージ裏に使用方法が書いてあるので、組み立ての時に参考にすると良さそうです。

そして、組み立てたドリッパーをカップの上に置き、中にフィルターをセットして使います。たしかにコレなら立派にドリッパーとして機能しますね。

しかも、ありがたいのは、大きめのマグカップにも使えること。直径95mmのカップまで対応しています。

下部のストッパーのような部分の幅が広めに設定されているので、大きなカップでものせられるというわけです。



シート状だから持ち運びしやすくて洗いやすい！

一般的なドリッパーはカップのような形状なので、アウトドアなどに使うために持ち運ぶとなると、少々かさばるのが難点ですよね。でも『折りたたみドリッパー』は平らになるので、持ち運びのしやすさが格別です。

平たい形状は、洗いやすさにもつながっています。洗ったあとのドリッパーは、端の穴をフックに引っ掛けて収納すれば、乾きやすくて衛生的です。

アウトドアやおうちでのカフェタイムに大活躍まちがいなしの『折りたたみドリッパー』。気になった方は、ぜひセリアでチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。