折り紙みたいに組み立てる！新感覚の100均キッチングッズ
商品情報
商品名：折りたたみドリッパー
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：縦211×幅240×厚さ0.75mm
販売ショップ：セリア
組み立て式って画期的！セリアの『折りたたみドリッパー』
おうちでのコーヒータイムって、忙しい毎日の中で大事なひとときですよね。筆者は自宅でコーヒーを飲む際は、カプセル式のコーヒーメーカーで淹れるか、陶器製のドリッパーを使っていたのですが、最近その陶器のドリッパーを割ってしまい（涙）、困っていました。
そんな時に、セリアのキッチングッズ売り場で見つけたのがこちら。『折りたたみドリッパー』という商品です。これが本当にドリッパー！？と疑ってしまうような、珍しい形状ですよね。平たいシート状で、文房具のファイルのような素材感をしています。
そう、こちらは組み立て式のドリッパーなんです。簡易的に見えますが、耐冷熱温度は、ちゃんと−20℃から100℃まであり、コーヒーを淹れるには十分な耐久性を持っています。
しかも、組み立て方は超簡単。突起部分を順番に差し込み口に深く差し込んでいくだけ。
パッケージ裏に使用方法が書いてあるので、組み立ての時に参考にすると良さそうです。
そして、組み立てたドリッパーをカップの上に置き、中にフィルターをセットして使います。たしかにコレなら立派にドリッパーとして機能しますね。
しかも、ありがたいのは、大きめのマグカップにも使えること。直径95mmのカップまで対応しています。
下部のストッパーのような部分の幅が広めに設定されているので、大きなカップでものせられるというわけです。
シート状だから持ち運びしやすくて洗いやすい！
一般的なドリッパーはカップのような形状なので、アウトドアなどに使うために持ち運ぶとなると、少々かさばるのが難点ですよね。でも『折りたたみドリッパー』は平らになるので、持ち運びのしやすさが格別です。
平たい形状は、洗いやすさにもつながっています。洗ったあとのドリッパーは、端の穴をフックに引っ掛けて収納すれば、乾きやすくて衛生的です。
アウトドアやおうちでのカフェタイムに大活躍まちがいなしの『折りたたみドリッパー』。気になった方は、ぜひセリアでチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。