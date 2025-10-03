朝はバタバタしてしまうことも少なくありません。猫ちゃんにかまってあげたいけど、時間を作るのが難しい…そんな時にぴったりな、『いつでも一緒にいられる方法』が羨ましすぎると話題に。思わず笑顔になってしまうその光景には、「あの名作アニメのワンシーンみたいｗ」「うらやましい～！」とコメントが寄せられることに。再生回数9万回を超えて笑顔を届けています。

【動画：朝の支度をしようとママがキッチンに立つと、『ずっと一緒にいたい子猫』が……】

ママの肩に乗って朝支度を見守るつゆちゃん

思わず笑顔になってしまう朝支度の光景が投稿されたのは、Instagramアカウント『加藤英子 | 40代からは軽やかに生きる』。ある日の朝、三毛猫の子猫つゆちゃんのママは、朝の支度をしようとキッチンに立ったそう。何気ない日常の風景ですが、そこには思わず目を向けてしまうことが起こっていたそう。それは…つゆちゃんが、ママの肩に乗っていたこと！

まるで小鳥のようにママの肩にちょこんと佇むつゆちゃんの姿にキュンとしてしまいます。つゆちゃんはママの動きに合わせ、体勢を変えながらうまくバランスをとっていたそう。これなら、忙しい朝でもずっと一緒にいることができます。

真剣に見守る姿にキュン♡

ママが朝食の準備を始めると、つゆちゃんはその様子を肩の上からジッと見守ります。トントンとリズミカルに動くママの手元や、移動する食材、香り立つ料理の匂い。一段落ついたときにはママに顔を寄せてもらい、つゆちゃんもなんだか楽しそう。

つゆちゃんが体勢を変える時は、つゆちゃんに危険がないように手を止めて見守るママ。

朝はバタバタとしてしまい、心にゆとりがなくなってしまうこともありますが、こんな朝支度なら毎日癒やされながら準備を進められそうです。

ママと一緒にお水休憩♪

支度がひと段落すると、お水休憩に入ったママ。肩の上から朝支度を見守ってくれているつゆちゃんにも一杯サービス。つゆちゃんは興味津々にママのコップに顔を入れていたといいます。

猫ちゃんにかまってあげたいけれど、時間がなくてなかなかかまえない…。そんな悩みを解消するつゆちゃんの朝支度の見守りスタイルは、つゆちゃんとママ、そして皆を笑顔にしてくれる素敵な朝の光景となったのでした。

つゆちゃんとママの朝の光景には、「肩に乗っちゃうなんて可愛すぎ」「子猫って、肩に乗りたがりますよね」「肩のり子猫、可愛いです♡」と、絶賛の声が寄せられています。

Instagramアカウント『加藤英子 | 40代からは軽やかに生きる』では、そんなつゆちゃんやママの日常の様子が投稿されています。

つゆちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「加藤英子 | 40代からは軽やかに生きる」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。