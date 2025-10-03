「重くてかさばる…」ってイメージを覆す！100均折り畳みケース

今回ご紹介するのはダイソーのメガネケース。従来の重くてかさばるというイメージを覆す、便利な折りたたみタイプを見つけたのでご紹介します。しかもお値段は220円（税込）と、お手頃価格！シンプルで高見えなデザインで、シーン問わずに使えるアイテムですよ。メガネ、サングラスユーザーさん必見の優秀商品です♪

商品情報

商品名：折りたたみメガネケース

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：16×7×1.5cm

販売ショップ：ダイソー

持ち運びやすさ◎ダイソーの『折りたたみメガネケース』

メガネやサングラスを出先に持っていくと、地味にかさばるのがメガネケース。もっとコンパクトになれば…と思っていたところ、ダイソーで便利なアイテムを発見しました！

その名も『折りたたみメガネケース』。お値段は220円（税込）です。

使わないときはこんなにもコンパクト！スリムになってくれるので、バッグの中でかさばりません。これは助かりますね。

200円には見えない高見えメガネケース

展開するとしっかりとしたサイズ感のメガネケースに！内側はメガネ拭きのようなやわらかい素材で、メガネやサングラスをやさしく保管することができますよ。

ケースはこのような三角タイプ。フタ部分にはマグネットが入っていて、ぴたっと閉じてくれます。

ぱたぱたと開いて中身が飛び出してしまったり、未使用時のコンパクトな状態から開いてしまうということもありませんよ。

今回はダイソーで購入した『折りたたみメガネケース』をご紹介しました。高見えなシンプルデザインで、ビジネスシーンなどにもおすすめ。

売り場にはホワイトもあったので、ぜひメガネやほかの持ち物に合ったカラーを選んでみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。