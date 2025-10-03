☆ソフトバンク―オリックス（１８：００・みずほペイペイドーム）ソフトバンク＝上沢、オリックス＝佐藤

パ・リーグで２連覇を達成したソフトバンク。１９３８年秋からプロ野球で歴史を刻んできているが、現在通算本塁打数が９４９７。９５００本まであと３と迫っている。これまで２チームが９５００本塁打に到達。過去に到達した２チームは以下の通り。

巨人 １１１５１本

西武 ９７２８本

巨人は２０１３年、西武は２０２３年に到達。ソフトバンクが到達すれば３チーム目となる。ちなみにソフトバンクの今季の本塁打の選手別内訳は以下の通り。

山 川＝２２ 野 村＝１２

近 藤＝１０ 栗 原＝ ７

佐 藤＝ ５ 牧原大＝ ５

柳 町＝ ５ ダウンズ＝４

嶺 井＝ ４ 周 東 ＝３

中 村＝ ３ 今 宮 ＝２

川瀬晃＝ ２ 谷川原 ＝２

正 木＝ ２ 柳 田 ＝２

山 本＝ ２ 秋 広 ＝１

笹 川＝ １ 広 瀬 ＝１

山川がトップの２２本。記念の９５００号は誰が打つか。

（その他のカード）

☆広島―ヤクルト（１８：００・マツダスタジアム）広島＝斉藤、ヤクルト＝高梨

☆楽天―西武（１８：００・楽天モバイル）楽天＝大内、西武＝与座

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順