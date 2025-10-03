ソフトバンクの山川穂高

写真拡大

　☆ソフトバンク―オリックス（１８：００・みずほペイペイドーム）ソフトバンク＝上沢、オリックス＝佐藤

　パ・リーグで２連覇を達成したソフトバンク。１９３８年秋からプロ野球で歴史を刻んできているが、現在通算本塁打数が９４９７。９５００本まであと３と迫っている。これまで２チームが９５００本塁打に到達。過去に到達した２チームは以下の通り。

　巨人　１１１５１本

　西武　　９７２８本

　巨人は２０１３年、西武は２０２３年に到達。ソフトバンクが到達すれば３チーム目となる。ちなみにソフトバンクの今季の本塁打の選手別内訳は以下の通り。

山　川＝２２　　野　村＝１２

近　藤＝１０　　栗　原＝　７

佐　藤＝　５　　牧原大＝　５

柳　町＝　５　　ダウンズ＝４

嶺　井＝　４　　周　東　＝３

中　村＝　３　　今　宮　＝２

川瀬晃＝　２　　谷川原　＝２

正　木＝　２　　柳　田　＝２

山　本＝　２　　秋　広　＝１

笹　川＝　１　　広　瀬　＝１

　山川がトップの２２本。記念の９５００号は誰が打つか。

（その他のカード）

　☆広島―ヤクルト（１８：００・マツダスタジアム）広島＝斉藤、ヤクルト＝高梨

　☆楽天―西武（１８：００・楽天モバイル）楽天＝大内、西武＝与座

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順