【ＮＰＢきょうのみどころ】ソフトバンクが球団通算９５００号まであと４ 史上３チーム目
☆ソフトバンク―オリックス（１８：００・みずほペイペイドーム）ソフトバンク＝上沢、オリックス＝佐藤
パ・リーグで２連覇を達成したソフトバンク。１９３８年秋からプロ野球で歴史を刻んできているが、現在通算本塁打数が９４９７。９５００本まであと３と迫っている。これまで２チームが９５００本塁打に到達。過去に到達した２チームは以下の通り。
巨人 １１１５１本
西武 ９７２８本
巨人は２０１３年、西武は２０２３年に到達。ソフトバンクが到達すれば３チーム目となる。ちなみにソフトバンクの今季の本塁打の選手別内訳は以下の通り。
山 川＝２２ 野 村＝１２
近 藤＝１０ 栗 原＝ ７
佐 藤＝ ５ 牧原大＝ ５
柳 町＝ ５ ダウンズ＝４
嶺 井＝ ４ 周 東 ＝３
中 村＝ ３ 今 宮 ＝２
川瀬晃＝ ２ 谷川原 ＝２
正 木＝ ２ 柳 田 ＝２
山 本＝ ２ 秋 広 ＝１
笹 川＝ １ 広 瀬 ＝１
山川がトップの２２本。記念の９５００号は誰が打つか。
（その他のカード）
☆広島―ヤクルト（１８：００・マツダスタジアム）広島＝斉藤、ヤクルト＝高梨
☆楽天―西武（１８：００・楽天モバイル）楽天＝大内、西武＝与座
※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順