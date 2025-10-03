◆米大リーグ・ワイルドカードシリーズ第３戦 カブス３―１パドレス（２日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

カブスが２日（日本時間３日）、ワイルドカードシリーズ第３戦でパドレスを破り、通算２勝１敗で４日（同５日）から始まるナ中地区王者・ブルワーズとの地区シリーズへの進出を決めた。

試合後のクラブハウスで行われたシャンパンファイトでは今永昇太投手が大いに会場を盛り上げた。「３！２！１！Ｇｏ！Ｃｕｂｓ！Ｇｏ！」とおなじみのフレーズと共にシャンパンをぶちまけると、ナインからも“お返し”の美酒を浴びせられ、「Ｙｕｍｍｙ（おいしい）！」と絶叫した。

この日の試合では、鈴木誠也外野手（３１）は「５番・右翼」でスタメン出場し、２回無死一塁の場面で迎えた１打席目は、パドレスの先発・ダルビッシュ有投手の内角カッターを捉えて左翼線を破る強烈な二塁打とし、チャンスメイク。その後は、無死満塁から同シリーズ２戦で６打数ノーヒット５三振と不調だったクローアームストロングに中前適時打が飛び出すなど２点を先取し、３９歳のベテラン右腕を渡米後最短となる１回０／３でマウンドから引きずり下ろした。

チームは第１戦は鈴木がレギュラーシーズンから５戦連続弾となる同点ソロを放つなど、逆転勝利で地区シリーズ進出に王手。第２戦は今永昇太投手が先発するも４回３安打２失点２四球３奪三振で、打線も４安打に抑えられて０―３で完敗を喫していた。