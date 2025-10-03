大人世代を狙い撃ちしにきてる！「このデザインたまらん♡」遊び心満載な可愛い100均ポーチ

ダイソーでまたしても凄いポーチを発見しました！なんと、平成を謳歌した大人世代にはたまらない、あのゲーム機を思わせるようなデザイン♡収納力もそこそこあり、コスメや文具、ガジェット類の持ち運びに便利です。クリア窓がポケットになっていて、好きな写真などを入れてアレンジを楽しめるなど、遊び心も満載です！

商品情報

商品名：Y2Kゲーム機ポーチ

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

さまざまなポーチが販売されているダイソー。デザインが凝っている商品がたくさん揃っているので、見ているだけでも楽しいですよね！

今回は、そんなダイソーで見つけた『Y2Kゲーム機ポーチ』を紹介します。こちらはなんと、あの「ゲームボーイ」のようなデザインのポーチです！

価格は330円（税込）とお手頃で、気づいたらカゴに入れていました。

商品名に“Y2K”とあるように、平成を謳歌した大人世代を狙い撃ちするようなデザインが可愛すぎます♡

生地もふわふわで触り心地が良いですよ。

程よくマチがあるので、コスメや文具などの持ち運びに便利です。

デザイン的にガジェット類を入れるのもいいかもしれません！

ファスナーも下までしっかりと開くので、口が大きく開いて物を出し入れしやすいです。

収納力抜群でたっぷり入る！クリアポケット付きでアレンジも♡

早速コスメを入れてみましたが、お直し用のアイテムがすっぽり入りました！

小さめのアイシャドウパレットも余裕で入れることができます。

縦長シルエットなので、マスカラやリップティントなどの長いアイテムも収まります。

なんといっても、クリアな窓付きなのが嬉しいポイント！

中身の確認がしやすいので、必要な物をパッと取り出しやすいです。

さらに、このクリア窓はポケットになっているのが高評価ポイント！

好きなアイドルやキャラクターの写真や、シールなどを入れてアレンジを楽しめます。

今回は、ダイソーの『Y2Kゲーム機ポーチ』を紹介しました。

懐かしい思い出に浸れるような、可愛くて遊び心満載なアイテムでした♡気になった方は、ぜひダイソーでチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。