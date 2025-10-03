近年の猛暑・酷暑対策として、東京都府中市教育委員会は、市立小中学校の屋外プールについて、今後は新たに整備しないという方針案を公表した。

水泳の授業は、将来的には屋内での実施を検討しており、新たな屋内施設の整備や、民間プールの活用を視野に入れる。（長内克彦）

市教委学校施設課によると、市立小学校２２校と中学校１１校には、いずれも屋外プールが設置されている。

各校の水泳（小学校低学年は水遊び）の授業は年間８〜１０時間程度だが、猛暑による熱中症のリスクを避けるため、今年度は開始時期を前倒しし、早いところでは５月下旬から７月中旬までに実施したという。プールサイドにテントを張ったり、水をまいたりするなど、暑さをしのぐ工夫もこらした。

プールが設置された時期は各校で異なるが、４０年以上たっているのは、小学校では１６校に上り、中学校は２校。これまでは老朽化したプールは修繕してきたが、今後は猛暑による安全面への配慮から、市教委は屋外プールの新たな整備は避けるべきだと判断した。

９月中旬に公表された方針案によると、来年以降も屋外プールは引き続き使用するが、公共屋内プールまたは民間事業者との連携による民間屋内プールでの水泳の授業も検討する。

ただ、同市内の公共屋内プールは、設置から３０年余を経た生涯学習センタープール１か所だけで、民間も２か所にとどまり、市内でのプール整備のあり方も含めて検討する。

市教委の担当者は「子どもたちの安全を確保するための施策であり、プールでの授業を存続させるためにも、早急に対応を進めたい」としている。

府中市が屋外プールを新たに整備しない方針について、都教育委員会義務教育課の担当者は「区市町村が判断することだが、この暑さの中では選択肢の一つといえる」と話した。

鳴門教育大（徳島県鳴門市）の松井敦典特命教授（水泳教育）は、「大切なのは、子どもたちに適切な水泳教育の機会と内容を提供することだ。民間委託や公共プールの整備なども、地域によって事情は異なるし、それぞれやり方を工夫し、ベストな方法を取ってほしい」と指摘している。

市教委では１４日まで、今回の「市立小・中学校のプール整備方針（案）」に関し、市民らからの意見を聞くパブリックコメントを実施している。８、９日には、府中駅近くの専門店街「フォーリス」１階にブースを設け、職員が常駐して方針を説明する。両日とも午前１０時〜午後４時。