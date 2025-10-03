J-WAVE¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤Î±ÇÁüºî²È¡¢¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤È·ëº§¡¡¡Ö³ØÀ¸»þÂå¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤¿±Ç²è¤Ç½Ð²ñ¤¤¡×¡ÄÎëÌÚ·òÂÀ»á¡õÌðÀî°ª2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¡¡¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¿±ÇÁüºî²È¤ÎÎëÌÚ·òÂÀ»á¤¬¡¢3Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤¿ÌðÀî°ª¤È¤Î·ëº§¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎëÌÚ·òÂÀ»á¡õÌðÀî°ª¤¬·ëº§¡¡2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ÎëÌÚ»á¤Ï¡ÖÌðÀî°ª¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡£10Ç¯Á°¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤¿±Ç²è¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¡¤½¤³¤«¤é¤¤¤í¤ó¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ò°ì½ï¤Ëºî¤ê¡¡º£¤Ë»ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ç³Ú¤·¤¯»Ù¤¨¹ç¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡¡¤ß¤Ê¤µ¤Þ°ú¤Â³¤¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ»á¤Ï¡¢KIRINJI¡¢ÍÓÊ¸³Ø¡¢YOASOBI¡¢imase¡¢ÌîÅÄÍÎ¼¡Ïº¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ä¡¢¥é¥Õ¥©¡¼¥ì¸¶½É¡¢Google¡¢Honda¡¢ÂçÄÍÀ½Ìô¥Ý¥«¥ê¥¹¥¨¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¹¹ð¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼ê¤¬¤±¡¢¸½ºß¤Ï¼«¿È¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Á¡¼¥à¡ÖFirstthing¡×¤òÀßÎ©¡¦ÂåÉ½¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£¡¡10·î¤«¤éJ-WAVE¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¡£
¡¡ÌðÀî¤Ï¡¢Âçºå½Ð¿È¡£2014Ç¯¤Î¡Ö¥ß¥¹iD2015¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖMaison book girl¡×¤Ê¤É¤Ç³èÆ°¤·¡¢2021Ç¯9·î¤è¤ê¡Ö¾¼ÏÂ²ÎÍØ¤ò²Î¤¤·Ñ¤°¡×¤³¤È¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¥½¥í¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¸µAKB48¡¿NMB48¤Î»ÔÀîÈþ¿¥¤é¤È¥ì¥È¥í¡¦¥Ý¥Ã¥×¡¦¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖFANCYLABO¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤¿¡£º£Ç¯2·î2Æü¡¢¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°½ªÎ»¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎëÌÚ·òÂÀ»á¡õÌðÀî°ª¤¬·ëº§¡¡2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ÎëÌÚ»á¤Ï¡ÖÌðÀî°ª¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡£10Ç¯Á°¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤¿±Ç²è¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¡¤½¤³¤«¤é¤¤¤í¤ó¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ò°ì½ï¤Ëºî¤ê¡¡º£¤Ë»ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ç³Ú¤·¤¯»Ù¤¨¹ç¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡¡¤ß¤Ê¤µ¤Þ°ú¤Â³¤¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌðÀî¤Ï¡¢Âçºå½Ð¿È¡£2014Ç¯¤Î¡Ö¥ß¥¹iD2015¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖMaison book girl¡×¤Ê¤É¤Ç³èÆ°¤·¡¢2021Ç¯9·î¤è¤ê¡Ö¾¼ÏÂ²ÎÍØ¤ò²Î¤¤·Ñ¤°¡×¤³¤È¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¥½¥í¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¸µAKB48¡¿NMB48¤Î»ÔÀîÈþ¿¥¤é¤È¥ì¥È¥í¡¦¥Ý¥Ã¥×¡¦¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖFANCYLABO¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤¿¡£º£Ç¯2·î2Æü¡¢¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°½ªÎ»¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£