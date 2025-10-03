元CAが買って大正解♡プラザで買ってよかったコスメ7選
メイクの仕上がりが変わるコンビ♡
THE TOOL LAB 超密着グロウデュオ 3,850円（税込）
ファンデをブラシで塗るとベースの仕上がりが変わると聞いて使ってみたら、もっと早く買えばよかったと後悔するほど優秀でした！
ブラシを使うとファンデが肌にムラなく塗れて、パフでなじませると崩れにくくなるのでお気に入り♡
こちらはプラザで見つけた小さいブラシとパフのセットで、ケース付きだから旅行のときにも重宝しますよ◎
ぷっくりツヤツヤ唇になれるリップ♡
ラネージュ グレイズティントリップセラム ラズベリージャム 2,200円（税込）
ドーナツのような形のアプリケーターが使いやすいリップ。
ちゅるんとしたガラスのようなリップメイクが叶います！
筆者がプラザで買ったのは濃いレッド。秋冬のメイクにも大活躍しそうなカラーです♡
朝メイク前に使いやすいバズりマスク♡
アヌア PDRN100ヒアルロン酸セラムマスク 7枚入り 770円（税込）
こちらの個包装を愛用していたのですが、7枚入を見つけたので自宅でのスキンケアに使っています。
とくにメイク前に使うのがおすすめ♡
とろみのあるPDRN美容液がたっぷり入っていて、シートが顔に密着します◎
肌がぷるんとなる使用感が大好きなのでこれからもリピ確定！
見つけたら即買い必須の毛穴下地♡
tfit デリケートシルクヴェールアートプライマー 1,870円（税込）
売り切れ続出している話題のプライマー。
毛穴をぼかしてくれると大人気なんです！
筆者も小鼻の周りやおでこに塗るのにハマっていて、気になる毛穴をカバーしてくれるから手離せません。
ふわふわ毛穴レス肌になれるパウダー♡
キャンメイク マシュマロフィニッシュパウダー MOマットオークル 1,034円（税込）
プチプラコスメの中で筆者が一番好きなフェイスパウダー。
少量をぽんぽんするだけで、マシュマロのような毛穴レスのマット肌になれますよ♡
ミラーとパフ付きのかわいいコンパクトだから持ち運びにもGOOD！
プチプラとは思えない高見えハイライト♡
セザンヌ フェイスグロウカラー 03 ロマンスグロウ 660円（税込）
プラザで見つけたら買うべき高見えチーク＆ハイライト！
左側をハイライトとして塗ってから、右側のチークを重ねるとナチュラルなツヤと血色感を演出できます。
白みピンクに偏光パールが入っていてプチプラには見えないかわいさ♡
チーク難民これ買って♡
nuse ムースケアチーク 01 タロムース 1,870円（税込）
買って大正解だったチーク。プラザでも売っています！
乳液のようなテクスチャーですが、頬に塗るとムースのようなふわふわな仕上がりに♡
01番はラベンダーカラーで、透明感たっぷりな発色がお気に入りです。ブルベさん大優勝のアイテムですよ◎
プラザで買うべき優秀コスメ、いかがでしたか？プチプラコスメや韓国スキンケアなど買って大正解なアイテムばかりなので、チェックしてみてくださいね♡