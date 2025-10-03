

【グラフ】入浴による「健康リスク」低減の効果

私たち日本人が毎日当たり前のように入っているお風呂ですが、温泉療法専門医の早坂信哉氏は、入浴で得られる「温熱作用」こそが、健康寿命を延ばすカギだと指摘します。

要介護や認知症といった健康寿命を縮める要因に対して、入浴がそのリスクを軽減できるのはなぜなのでしょうか。早坂氏の著書『入浴 それは、世界一簡単な健康習慣』から一部を抜粋・編集する形で解説します。

「血圧170」は、お風呂に入ってもよいのか？

「先生、血圧が170あるのですが、お風呂に入ってもよいですか？」

25年ほど前、宮城県で地域医療に携わっていた私の元に、こんな電話がかかってきました。電話は、高齢の患者さんの入浴介助を行っていた看護職員からでした。

血圧が170mmHgということは、基準値の140mmHgを大きく上回っているので、入浴はしないでください、そのときはそう伝えて私は電話を切りました。

でも、もし血圧が140mmHgだったら安全なのか？ 150mmHgだったら？ いったい、血圧がいくつまでなら、お風呂に安全に入れるのか？

教科書の中を探しても答えがなく、文献や論文も調べましたが明確な答えを得ることができませんでした。その後も、血圧だけでなく、「かぜを引いているのですが、お風呂に入っていいですか？」というように、「体調と入浴」についての問い合わせがたびたびありました。

これはきちんと研究して、根拠に基づいた判断ができるようにするべきだ――。こうして、私はこれまで医学研究の対象にされていなかった入浴を、本格的に研究することにしたのです。

それから約25年、7万人以上の入浴を医学的に調査して明らかになったのは、入浴は私たちの健康に、想像以上にすばらしい効果をもたらしているということです。

一例を挙げましょう。

3年後の新規要介護リスク…29％減

全国の65歳以上の自立高齢者1万3786人を3年間追跡した調査で、冬に週に7回以上湯船に浸かっていた人は、週2回以下の人と比べて、新たに要介護認定を受けるリスクが29％も低いことがわかりました。

9年後の認知症リスク…26％減

65歳以上で要介護認定を受けていない、約7500人を9年間追跡調査したところ、夏に毎日湯船に浸かる習慣がある人は、そうでない人に比べて、9年後の認知症リスクが26％も低いという結果になりました。



（出所：『入浴 それは、世界一簡単な健康習慣』より）

お風呂に入る人ほど「健康寿命」が長い

脳卒中のリスク…26％減

心筋梗塞のリスク…35％減

糖尿病のコントロール…1.43倍良好になる

ほかにも、こうしたデータが得られています。日本は、世界が認める長寿大国です。一方、元気で自立して暮らせる期間（健康寿命）と、亡くなるまでの期間（平均寿命）の差が大きいことが課題でもあります。

令和4年（2022年）の厚生労働省のデータによると、男性の平均寿命81.05歳に対し、健康寿命は72.57歳、その差は8.48年。女性の平均寿命87.09歳に対し、健康寿命は75.45歳で、その差は11.64年。

日本人の多くが人生の終盤10年前後を、介護や医療的支援を受けながら過ごしているということです。

先ほど挙げた、入浴のデータをもう一度ご覧ください。要介護や認知症などは、どれも健康寿命を縮める要因です。つまり、入浴で健康寿命を縮めるリスクを減らせる＝入浴で健康寿命は延ばせる、ということです。

健康効果の8割は「温熱作用」によるもの

「お風呂」と聞いてまず、どんなイメージがわきますか？ おそらく、ほとんどの方が「温かい」と思うでしょう。実は、この当たり前すぎる「お風呂は温かい」＝温熱作用こそが、私たちに数々のすばらしい効果をもたらしているのです。

もちろん、入浴にはほかにも健康作用があります。

■温熱作用

■静水圧作用

■浮力作用

■清浄作用

■蒸気・香り作用

■抵抗性作用

■開放・密室作用

温熱作用を含めて主に7つありますが、健康効果の8割は温熱作用によるものと言えます。「お風呂は温かい」を親分として、その他の作用を引き連れているような関係です。

ではなぜ、これほど温熱作用が重要なのでしょうか。それは、入浴で体が温まると「深部体温が上がる」からです。深部体温とは、脳や内臓など体の中心部の温度のことです。

深部体温を上げるには、厚着などで皮膚の表面を温めるだけでは不十分で、血液を温めて全身に巡らせる必要があります。

実は入浴は、血液を短時間で温め、全身に巡らせることができるとても効率的な方法なのです。

実際、40℃前後のお湯に10分ほど浸かるだけで、深部体温は0.5〜1℃ほど上昇します。深部体温が上がることのメリットはたくさんありますが、血流がよくなり、温まった血液が手足の末端の細い血管まで行きわたり冷えが改善されます。

また、入浴で体が温まると、白血球やNK細胞と呼ばれる免疫細胞が活発に働くようになります。これらは、体内に侵入したウイルスや細菌、がん細胞などの異常細胞を退治する働きがあります。つまり、病気に対する抵抗力が高まる＝免疫力が上がる、ということです。

「感染症の予防」や「肌トラブル」にも効果

ほかにも、温まって筋肉や関節の緊張がゆるむことで、肩こりや関節の痛みがやわらぐなど、体にうれしい変化が次々に表れます。では、残りの6つの作用はどのようなものでしょうか。

■静水圧作用…むくみが解消し、血行がよくなる

静水圧とは、水に浸かったときに体にかかる水の圧力のことです。この圧力が体を締めつけ、下半身にたまった血液やリンパ液を心臓へ押し戻すことで、むくみの解消や血行改善を促します。

温熱作用と静水圧作用という2つの力が同時に働くことで、血液の巡りはよりスムーズに。入浴でしか得られない相乗効果です。

■浮力作用…関節の負担が減り、リラックスできる

お湯に浸かると、体が軽く感じますよね。これは浮力によるもので、水中では体重がおよそ10分の1になります。浮力のおかげで関節や筋肉への負担がやわらぐので、体の緊張もほぐれてリラックスしやすくなります。

■清浄作用…皮膚を清潔にして、感染症や肌トラブルを防ぐ

入浴は皮膚の表面についた汚れや余分な皮脂、古くなった角質や体に有害な雑菌など、全身をくまなく洗い流せ、毛穴が開くことで普段の洗顔やシャワーでは落としきれない汚れまで、しっかり除去することができます。

皮膚を清潔に保つことは、感染症の予防や肌トラブルの軽減にもつながります。

■蒸気・香り作用…鼻と喉のバリア機能を高め、細菌やウイルスに対抗する

お湯から立ちのぼる蒸気は、鼻や喉の粘膜をうるおしてくれます。粘膜にある線毛細胞は、乾燥した状態だとウイルスや細菌を排除する働きが鈍くなってしまいますが、湿度が高まると活発になり、異物を排除する力が高まります。

心の疲れも癒やす「特別な空間」がお風呂

■抵抗性作用…きつくないのに、ちょっとした筋トレ効果がある





お風呂の中で体を動かすと、いつもより重たく感じます。実際、陸上の約3〜4倍の負荷＝抵抗がかかっているのですが、この抵抗性作用によって、ゆっくりとした動きでも筋肉に適度な刺激を与えることができます。

浮力もあり、関節への負担を抑えながら筋肉に負荷をかけられるので、湯船の中で手足をゆっくり動かすだけでも、ちょっとした筋トレ効果が期待できます。

■開放・密室作用…非日常空間で、疲れた心をリセット

お風呂は、衣服を脱いで裸になるという、日常とは少し異なる"特別な空間"。外の世界から切り離されたその環境に身を置くことで、心の疲れが癒やされていくでしょう。

お風呂は、誰にも邪魔されず、自分だけの時間を持てるとても貴重な場所です。

（早坂 信哉 ： 温泉療法専門医、博士（医学）、東京都市大学教授）