「今のわたしをもっと輝かせるヒントを。」

忙しい毎日を過ごす働くあなたに向けて、仕事や人間関係、恋愛、お金のことまで総合的に占う、運勢ガイド。

占い師の真木あかりさんが、「運気を味方につけて、自分らしく前向きに生きるためのヒント」をお届けします。

2025年度下半期（10月～3月）の星回り

2025年春から続いていた「新しい時代の幕開け」がいったん落ち着くのが2025年秋。

「時代が変わったというけれど、本当？」「今まで通りのほうがいいんじゃないか」と感じる機会が増えそう。

誰もが自分の幸せを再確認するような心境に。

おひつじ座（3月21日～4月19日生まれ）

春から夏にかけては「激変」と呼べるような流れのなかにあったおひつじ座ですが、この秋はプレッシャーや変化からも解放され、 本来の自分らしい過ごし方 ができるようになります。

本当に大切なものは何か、安心できる場所はどこなのかと、 足元を問い直すような時間も多くなる でしょう。

世の中の変化を受けて現状を変えることを検討していた人も、新たに何かを始めようとするよりは、 自分の内面に目を向けること が最重要事項となります。・・・

おうし座（4月20日～5月20日生まれ）

将来のビジョンを、今一度胸のなかで問い直す時期 に差しかかります。

仕事でもプライベートでも、「これこそが自分の理想の幸せだ」と信じていたものが、実はそうでもなかったと気づく瞬間が訪れるかもしれません。

私たちは環境から多くの影響を受けますから、たとえば親世代の価値観や友人・知人たちのなかで「当たり前」とされていることを、無意識のうちに自分のスタンダードとしていたりします。

本心が望む未来とギャップがある場合、 地に足のついた未来 をここから描き直していくことになるでしょう。・・・

ふたご座（5月21日～6月21日生まれ）

7月から「自由と改革の星」と呼ばれる天王星が巡っているふたご座。

天王星が自分の星座に巡ってくると、7年間という長期スパンの「 セルフイメージの刷新 」が行われます。今までの自分ならまず選ばなかったような選択をしたり、価値観が丸ごと塗り替えられるような大発見があったりと、度肝を抜かれた人も多かったのではないでしょうか。

11月あたりまでは、 心のなかで“わたし”の再定義が進んでいく ことになるのでしょう。

すぐには答えが出なくてもまったく問題ありません。具体的なことは春以降に始まるので、じっくり向き合っていきましょう。・・・

かに座（6月22日～7月22日生まれ）

2025年6月から2026年6月は「 幸運と拡大の星 」と呼ばれる木星がかに座に巡り、あらゆることを「拡大」していく幸運期。

「幸運期というか、夏あたりからとにかく忙しくって」という人も多いかと思うのですが、それは確実に幸運の波に乗っていると考えてOK。チャンスが舞い込んでくると、それに伴い新しい展開が舞い込んでくるので、とにかく忙しくなるのです。

自信を持って前に進んでみるといいでしょう 。

その木星は11月中旬から3月上旬まで「逆行」という動きをする時期に入ります。・・・

しし座（7月23日～8月22日生まれ）

仕事に関してはインパクトのある動きが多いものの、それ以外の日常はここ最近なかったくらい、穏やかな日々と感じられることが多いだろうと思います。

というのも、しし座の人々は2026年下半期から「 12年に一度の幸運期 」がスタートすることとなっており、2025年秋から2026年春にかけては、そのための準備を静かに進めていく時期に当たっているからです。

対人運のところともリンクしてくる話ですが、あまり積極的に自分のフィールドを広げていく時期ではありません。・・・

おとめ座（8月23日～9月22日生まれ）

仲間や友達など “ヨコのつながり”が大きく広がっていくフェーズ にあるおとめ座さん。

といっても、ただ「誰とでも仲良くなれる」「知り合いが増える」などといったイージーな印象ばかりではないはず。

職場やプライベートでのつながりなど、 コミュニティのなかで自分がどう役に立てるのか 、本気で考えることになるでしょう。

ボランティア活動や趣味のサークル、仕事関連のチームなど、 参加するコミュニティがあなたにできることに気づかせてくれる こともありそうです。・・・

てんびん座（9月23日～10月23日生まれ）

社会的に活動の場が大きく広がっていくとき 。

主に仕事で大活躍が望める時期ですが、今まで以上に発言力が増し、あなたの影響力が高まっていく実感が持てるでしょう。

これまで以上に「 大人としての対応 」が重視される時期でもあります。

この占いをご覧になっている方は年齢からすればほぼ「大人」でしょうし、実際に社会人として意識を高く持って過ごしておいでだと思います。そのうえで申し上げますと、たとえばですが「 規範となる行動を取る 」「 年少の者の面倒を見て、しっかりと叱る 」といったことが2025年秋以降、重視されるようになるでしょう。・・・

さそり座（10月24日～11月22日）

持ち前の思考力がグッと深まる 星回り。

未知のことを知りたい、もっと自分を高めたいという思いはどんどん高まっていき、向学心という形で結晶化する人は多そうです。その「学び」はおそらく、机に向かって教科書を広げ、先生から“正答”を教えてもらうタイプのものではないはず。

ときには正解のない問いを胸に抱き、考えることそのものを楽しむような、自由な「知的冒険」であるはずです。大学に編入したり、ビジネススクールに通ったりと 人生のステージを上げるような、高度な学びに取り組む のもおすすめ。

ワクワクするようなビジョンを描き、どんどん背伸びをしてみる といいはずです。・・・

いて座（11月23日～12月21日）

「変容」「再生」の星回り。

心の内側の、自分でも気づいていなかったような感情が癒やされ、再生に向かっていく人は多いでしょう。

それを実現するのは、ひとえに「 人とのつながり 」です。おそらく、2024年後半から2025年前半にかけて人間関係を大きく拡大し、賑やかに過ごされた方は多かったと思うのです。

この秋から春にかけては少し数を絞って、じっくりと深くあなたと向き合ってくれる人とともに過ごすなかで、変容し再生していく。

新しい自分になるというよりも、 心の奥底に沈めていた「ほんとうの自分」を取り戻す 、そんな人は多いのかなと思います。・・・

やぎ座（12月22日～1月19日）

人との関わりがこれまで以上に活発 になり、社会的な発展が見込めるでしょう。

特別扱いされたり、自分にはちょっとミスマッチではないかと感じる話を持ち込まれたりと腰が引けてしまう場面もあるかもしれませんが、 よほど嫌でなければ引き受けてみることでチャンスが増えます 。

おそらく「やらない」という選択肢は選びにくいのだろうと思いますが、11月中旬から3月上旬まではそうしたプレッシャーも和らぐので、疲れた人はここで自分を立て直すといいでしょう。

何にせよ、この時期のチャンスは人が運んできます。・・・

みずがめ座（1月20日～2月18日）

仕事がにわかに忙しくなってきたり、プライベートでやるべきことに追われたりと何かとバタバタした雰囲気に満ちています。

お金のこと、家族のこと、日々のルーティンの数々と、あれこれフルコミットを迫られているうちにあっという間に春になっているのかもしれません。ただ、決して忙しいばかりで何も残らない時期というわけではありません。

生活の細々とした部分をひとつひとつ整えていくことで、人間関係や仕事も確かなもの となります。・・・

うお座（2月19日～3月20日）

2023年から「 制限と試練の星 」と呼ばれる土星が巡り、ストイックな努力を続けてきたうお座。

人に甘えることなく「自分の力で頑張ろう」と成長を目指してきた方も多いかと思うのですが、そうした時期が2月中旬、終わりを迎えます。

そこに至るまでは「 努力の最終フェーズ 」とも言える時期なのですが、仮に自分に厳しくなりすぎていた部分があるなら10月、11月にかけて調整をはかっていけるでしょう。

頑張り屋さんほど「自分に厳しく」と思うものですが、必要以上の負荷をかけていては自分らしさはとじこめられ、やりたいことも見えなくなってしまいます。・・・

