¾åÅÄåºÀ¤¤Î¸¸¥´¡¼¥ë¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥Ú¥ë¥·´ÆÆÄ¤¬·ãÅÜ¡¡»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¾×ÆÍ¤Ç£µ¿ÍÂáÊá
¡¡²¤½£¥ê¡¼¥°¡Ê£Å£Ì¡Ë£±¼¡¥ê¡¼¥°Âè£²Àá¡Ê£²Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£³Æü¡Ë¡¢ÆüËÜÂåÉ½£Æ£×¾åÅÄåºÀ¤¤ÈÆ±£Ä£ÆÅÏÊÕ¹ä¤Î½êÂ°¤¹¤ë¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥¢¥¹¥È¥ó¥Ó¥é¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¤Ë£°¡½£²¤ÇÇÔÀï¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨³«Ëë¤«¤é¥ê¡¼¥°£·»î¹ç¤Ç£¶ÆÀÅÀ¤È¹¥Ä´¤Ê¾åÅÄ¤ÏÁ°È¾£²£¶Ê¬¡¢±¦¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤â£Ç£ËÀµÌÌ¡££²£·Ê¬¤Ë¤Ï¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¤â¡¢¥·¥å¡¼¥È¤ÏÏÈ³°¡£Â³¤¯£³£²Ê¬¤Ë¤ÏºÆ¤Ó¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Á¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬¥´¡¼¥ë¥é¥¤¥ó¤ò±Û¤¨¤Æ¤«¤é£Ç£Ë¤Ë¤Ï¤¸¤½Ð¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÎÄ¾Á°¤ËÅÏÊÕ¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¸¸¤Î¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¥é¥ó¥À¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Â£Ä¡×¤Ï¡¢¤³¤ÎÈ½Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Ú¥ë¥·´ÆÆÄ¤Ï¥´¡¼¥ëÌµ¸ú¤Ë·ãÅÜ¤·¤¿¡£¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ï¾åÅÄåºÀ¤¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¤·¤¿¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢¼ç¿³¤ÏÅÏÊÕ¹ä¤Î¥×¥Ã¥·¥å¤ò¸«¤Æ¤ª¤ê¡¢¥´¡¼¥ë¤òÇ§¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÊóÆ»¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¤Ï»Ø´ø´±¤â¡Ö¥´¡¼¥ë¤¬ÉÔÅö¤Ë¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¬»î¹ç¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¿³È½¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ³ÎÇ§¤·¤¿¤é¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾åÅÄ¤Ï¸åÈ¾¤â²¿ÅÙ¤«·èÄêµ¡¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤º¤Ë£Å£Ì£²Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¥Õ¥¡¥ó¤¬Ï©¾å¤Ç¥¢¥¹¥È¥ó¥Ó¥é¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¸þ¤±¤Æ¥°¥é¥¹¤òÅê¤²¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¾×ÆÍ¡££µ¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Ê¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£