「ダークアーマー」登場！

日産の北米法人は2025年7月29日、ミドルサイズSUV「ローグ」の新たな2026年モデルを発表しました。

ローグは日産の北米市場における主力SUV。日本では「エクストレイル」の名称で販売されるグローバルモデルです。2列シート5人乗りと3列シート7人乗りが設定され、都市部での取り回しやすさと、家族で使える居住・荷室空間をバランスよく両立。この“ちょうどいいサイズ感”と多彩なバリエーションが幅広い層に受け入れられています。

ダークアーマー！

今回発表された2026年モデルでは、新しいグレード「ダークアーマー」が追加されます。ダークアーマーは既存グレード「SV」をベースに、フロントグリルやドアミラーカバー、ピラー、ルーフレールなどをグロスブラックで統一。

専用デザインの19インチホイールを装着するとともに、専用カラーのダークグリーンを設定して、精悍さを強調した個性的なスタイルに仕上げられています。

内装および機能面では、パノラミックムーンルーフ、ヒーター付きフロントシート、ヒーター付きステアリングホイール、インテリジェントアラウンドビューモニターなどを標準装備します。

2025年モデルに設定されたカスタムモデル「ロッククリーク」が継続販売されることも発表されました。ロッククリークは、アウトドア志向のユーザーをターゲットとしたモデルで、専用のオフロードタイヤや独自のサスペンションチューニングなどを備え、アクティブなライフスタイルを後押しします。

都市型のダークアーマーとアウトドア志向のロッククリークという2つの方向性をそろえることで、幅広いユーザーに対応する戦略といえます。

2026年モデルの価格は2万8790ドル（約425万円）からで、ダークアーマーを除いてすでに販売中。ダークアーマーの価格と販売開始時期は後日発表されます。