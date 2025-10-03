“一目ぼれタイプ”の松村沙友理「脳みそプリンセスなんで」

タレントの松村沙友理（33歳）が、10月2日に放送されたバラエティ番組「あざとくて何が悪いの？」（テレビ朝日系）に出演。恋愛体質で「脳みそプリンセス」だが、「チョロチョロプリンセス」だと語った。



高岡早紀と松村沙友理が番組のゲストとして登場し、松村が「結構一目ぼれタイプですね。やっぱり、脳みそプリンセスなんで。プリンセスって出会った瞬間恋に落ちるじゃないですか」と話す。



松村がアプローチする時は、予定が空いていることをアピールしていると話すと、高岡が「心配！」「ダメだよ、そんなことしたら」と言って、「この日もこの日も空いてないなあ……ん〜、じゃあ、この日」と気を持たせた方がいいとアドバイスする。



松村は「私、チョロチョロプリンセスなんです。すぐ連れて行かれるんです。逆が良かったんだ」と納得した。