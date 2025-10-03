福留光帆、おぎやはぎにイジられる「ダサいね、写真の撮り方が」「元アイドルとは思えない」
タレントの福留光帆（21歳）が、10月2日に放送されたバラエティ番組「おぎやはぎのハピキャン」（メ〜テレ）に出演。おぎやはぎから「ダサいね、写真の撮り方が」「元アイドルとは思えないね」とイジられた。
三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEの山下健二郎と、コロコロチキチキペッパーズ・ナダル、福留光帆が番組のゲストとしてキャンプを楽しむことに。
福留を映像で紹介する時に使われた写真について、映像を見ていたおぎやはぎが「ダサいね、写真の撮り方が」「なんで服開いてんだよ」「元アイドルとは思えないね」とイジる。
その後、福留が元AKB48でありながら、音楽番組に出たことがなく、MVにも映っていないと言って、山下も「なんでなん？」と驚く。
福留は「人気がなかったから……めっちゃ怒られます、ファンの方に『お前はAKB48を名乗るな』って」と言うと、おぎやはぎ・矢作兼は「さっきの写真の撮り方見るとわかるよね」と、人気がなかったことがわかるとコメントした。
三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEの山下健二郎と、コロコロチキチキペッパーズ・ナダル、福留光帆が番組のゲストとしてキャンプを楽しむことに。
その後、福留が元AKB48でありながら、音楽番組に出たことがなく、MVにも映っていないと言って、山下も「なんでなん？」と驚く。
福留は「人気がなかったから……めっちゃ怒られます、ファンの方に『お前はAKB48を名乗るな』って」と言うと、おぎやはぎ・矢作兼は「さっきの写真の撮り方見るとわかるよね」と、人気がなかったことがわかるとコメントした。