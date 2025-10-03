ソン・ガン、除隊後初の日本公演決定 11月に横浜＆大阪で計4公演 お見送り会も実施
韓国の俳優ソン・ガンが、除隊後初の日本公演『2025 SONG KANG FANMEETING ＜ROUND 2＞ IN JAPAN』を横浜・大阪で11月に開催することが決定した。
【写真あり】軍服＆短髪姿のソン・ガン 兵役中のオフショット公開
ソン・ガンが、兵役を終えて2年ぶりに日本のファンのもとへ戻ってくる。11月22日・23日の神奈川・横浜BUNTAI、26日・27日の大阪NHKホールにて計4公演を開催。
ソン・ガンはこれまで『わかっていても』『気象庁の人々：社内恋愛は予測不能?!』『Sweet Home-俺と世界の絶望-』など数々の話題作で主演を務め、幅広いジャンルで存在感を発揮してきた。繊細な感情表現と圧倒的なビジュアルで国内外の視聴者を魅了し、“次世代韓流スター”と称されるほどグローバルな人気を確立している。
今回のファンミーティングツアーは、11月8日の韓国ソウル・延世大学100周年記念館コンサートホールでの公演を皮切りに、中国、そして日本へと続くもの。タイトル＜ROUND 2＞は、カーレースで次のステージを意味する“ROUND”と、ソン・ガンのイニシャル「S」を反転させた“2”を重ね合わせ、「俳優ソン・ガンの第2ステージ」「新たな出発」を象徴。
公開されたポスターでは黒のレーシングスーツに身を包み、力強い眼差しを向けるソン・ガンの姿が、止まっていた時間が再び動き出す瞬間を表現している。
日本公演では、トークや交流企画などファンと距離を縮める時間が予定されており、来場者全員に「ソン・ガンのボイス入りポストカード」がプレゼントされるほか、ファンクラブ先行購入者限定でお見送り特典も実施される。
■『2025 SONG KANG FANMEETING ＜ROUND 2＞ IN JAPAN』開催概要
＜横浜公演＞
2025年11月22日（土）午後4時開場／午後5時開演（終了予定午後7時）
2025年11月23日（日）午後2時開場／午後3時開演（終了予定午後5時）
会場：神奈川・横浜BUNTAI
＜大阪公演＞
2025年11月26日（水）午後5時30分開場／午後6時30分開演（終了予定午後8時30分）
2025年11月27日（木）午後5時30分開場／午後6時30分開演（終了予定午後8時30分）
会場：NHK大阪ホール
