自民党総裁選（4日投開票）に立候補している小泉進次郎農相（44）が、2日配信のABEMA報道番組「Abema Prime」に、フィリピンの公務から帰国後に直行で出演した。

総裁選に立候補している小林鷹之・元経済安保担当相（50）、茂木敏充前幹事長（69）、林芳正官房長官（64）、高市早苗・前経済安保担当相（64）と、5人で期間中最後となる討論会。進行の平石直之アナウンサーが「「今日はなんといっても、自民党総裁選、最後の討論会ということで」と前置きし「進次郎さん、さっきまでフィリピンいましたよね」とフィリピンのマニラでASEAN+3農林大臣会合に出席していたことに触れた。

進次郎氏は「直行です」と明かすと「直行したのに、さっき『そこまでして来る必要ありますか？』って」と苦笑しつつ、EXIT兼近大樹からツッコミを受けたことを暴露。スタジオに爆笑が起き、りんたろー。から「良くないぞ！」とたしなめられた兼近は笑いながら「こんな無理してギリギリで入ってきて」と、進次郎氏の到着の様子を紹介した。

さらに進次郎氏は「でもその後に『来なかったらボロクソ言いますけどね』って」と続けて兼近の言葉を暴露。兼近は笑いを抑えるように「それはそうですよ！ 1人だけ来なかったら、あ、逃げたな、って」と毒づきつつ、「イヤなやつですみません」と謝罪した。