女子大学生が選んだ「今ハマっている漫画」ランキング！2位『鬼滅の刃』、1位は？
LINEリサーチは、2025年8月8〜10日の期間、全国の15〜25歳の学生1017人を対象に、スマートフォンWeb調査にて「漫画を読む頻度」「ハマっている漫画」についての調査を実施しました。
今回はその中から、女子大学生208人による回答をもとに、「今ハマっている漫画」ランキングを紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
調査では「キャラクターに細かな過去や設定があって物語の世界に引き込まれるから（女子大学生）」という声が見られ、ストーリーの深さや世界観の作り込みがファンを惹きつけているようです。
コメントでは「サスペンス要素もギャグ要素もあって面白い（女子大学生）」という声があったほか、同調査では高校生からも「猫猫の性格が可愛くて好きだから（高1女子）」などの声があり、主人公のキャラクターと展開の妙が人気の理由となっているようです。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：『鬼滅の刃』／21.6％吾峠呼世晴が手がける『鬼滅の刃』は、大正時代の日本を舞台にした物語です。鬼に家族を奪われた少年・竈門炭治郎が、鬼となった妹・禰豆子を人間に戻すべく旅立つ姿が描かれます。劇場版『無限城編 第一章 猗窩座再来』は、7月18日より全国で上映中です。
1位：『薬屋のひとりごと』／25.0％日向夏さんによる“小説家になろう”発の大人気作『薬屋のひとりごと』は、中世の宮中を舞台にした物語です。花街育ちの元薬師・猫猫（マオマオ）は、その知識と好奇心で、帝の御子が短命である理由など、宮中で起こるさまざまな事件の真相を探り始めます。最新第15巻は、3月25日に発売されています。
